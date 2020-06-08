Имею честь обратиться к Вам в дополнение к своему письму от 26 мая 2020 года (S/2020/444), в котором мы осудили величайшее ограбление в новей-шей истории Боливарианской Республики Венесуэла, которое по сегодняшний день с полной безнаказанностью продолжает совершать Соединенное Королев-ство Великобритании и Северной Ирландии в разгар самой страшной пандемии на планете за последние 100 лет.

В этой связи позвольте мне сослаться на письмо представителя Соединен-ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при Организации Объ-единенных Наций от 29 мая 2020 года (S/2020/464) по этому вопросу и доказать ложность содержащихся в нем утверждений.

Во-первых, 13 мая 2020 года британские СМИ сообщили о существовании в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королев-ства тайной и секретной на тот момент «группы по восстановлению Венесуэ-лы» . В этом сообщении, основанном на документах, которые были получены в соответствии с Законом о свободе информации, говорилось также о «частных бе-седах между деятелями венесуэльской оппозиции и официальными лицами Со-единенного Королевства, в ходе которых они подробно обсуждали предложения по продвижению британского бизнеса после планируемого переворота».

Это не просто утверждение, а четкое фактическое доказательство того фак-та, что британское правительство не только знало о вооруженном вторжении наемников и террористов на нашу национальную территорию в начале мая 2020 года в ходе так называемой операции «Гидеон», но и принимало в нем ак-тивное участие с целью добиться привилегированного статуса для британских компаний в случае успеха этого акта агрессии против Венесуэлы.

Во-вторых, британские официальные лица ни разу публично не объявили ни о создании, ни о существовании в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства «группы по восстановлению Венесуэ-лы», и правительство Боливарианской Республики Венесуэла узнало о ней лишь 13 мая 2020 года из сообщений в международных средствах массовой информа-ции.

По этой причине 14 мая 2020 года британский Временный поверенный в делах в Каракасе был вызван в главное здание Министерства народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла, где ему была вруче-на нота протеста по этому поводу . Только после этого он признал, что такая группа существует, безуспешно пытаясь найти оправдания тому, что не может иметь никаких оправданий.

Очевидно, что это лишний раз свидетельствует о враждебном отношении к Венесуэле британского правительства, которое упорно пытается добиться «сме-ны режима», выступая против законного, конституционного и избранного демо-кратическим путем правительства президента Николаса Мадуро в нарушение ос-новополагающих принципов Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права, включая принципы невмешательства во внутренние дела государств, суверенного равенства государств и неотъемлемого права народов на самоопределение.

В этой связи следует отметить, что в конце января 2020 года правительство Боливарианской Республики Венесуэла получило просьбу о выдаче официальных виз британским должностным лицам, которые намеревались посетить страну в феврале 2020 года для проведения «встреч с британским посольством», как было указано в их заявлениях. Визы этим лицам были быстро утверждены и выданы. Однако оказалось, что эти британские должностные лица всего лишь использо-вали в своих интересах добрую волю венесуэльских властей, поскольку их ис-тинным намерением, в отличие от заявленной цели поездки, было тайное про-движение целей и задач тогда еще секретной «группы по восстановлению» — и это было признано представителем Соединенного Королевства в его письме от 29 мая 2020 года.

В-третьих, ранее мы уже сообщали, что, помимо угроз применения силы, мы осуждаем предпринимаемые в настоящее время попытки незаконного введе-ния морской блокады против нашего государства, которая — если она материали-зуется, не будучи ни санкционированной Советом Безопасности на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций, ни введенной в порядке ре-ализации неотъемлемого права на самооборону, — будет представлять собой акт войны согласно международно-правовым нормам.

В этой связи следует напомнить, что 22 апреля президент Дональд Трамп объявил о начале осуществления масштабной антинаркотической операции в Карибском бассейне в сотрудничестве с 22 странами-партнерами, включая Со-единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Вследствие этого к наших территориальным водам подтянулись иностранные военные корабли, в том числе британские, которые находятся в боевой позиции и готовы к конфрон-тации, — и, несмотря на попытки замаскировать происходящее под антитеррори-стическую операцию или операцию по «оказанию поддержки в порядке подго-товки к ежегодному сезону ураганов», все это является частью усилий, направ-ленных на незаконное введение морской блокады против Венесуэлы и соверше-ние нападения на нашу страну.

Кроме того, мы должны вновь подчеркнуть, что Банк Англии на практике является не независимой публичной организацией, а основным инструментом проведения колониальной политики грабежа и разбоя британским правитель-ством, которое похитило золотые резервы Венесуэлы текущей стоимостью более 1 млрд долл. США, помещенные на хранение в этом финансовом учреждении, поправ как принцип ненарушаемости договоров, так и нормы обычного между-народного права, касающиеся иммунитета международных резервов и активов иностранных центральных банков. В этой связи следует отметить, что 30 млн долл. США (2020–2022 годы) и 24 млн долл. США (2019 год), которые британ-ское правительство якобы обещало выделить и/или выделило для «оказания под-держки нуждающимся венесуэльцам», в совокупности представляют собой лишь крохи (5,4 процента) по сравнению с общей суммой ресурсов, которые были по-мещены на хранение в Банке Англии и которые он похитил у нашей страны.

Как указано в письменных сообщениях самого Банка Англии от 11 июля 2018 года и 18 марта 2019 года, принимая в одностороннем порядке противо-правное решение об отказе выполнить указания владельца счета и упомянутых золотых резервов — Центрального банка Венесуэлы — в отношении реализации части этих ресурсов, он руководствовался следующим:

a) стремлением соблюсти односторонние принудительные меры, введен-ные Соединенными Штатами;

b) итогами консультаций с Министерством иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства;

с) решением Соединенного Королевства о непризнании правительства президента Николаса Мадуро.

Таким образом, как показывает случай Венесуэлы, Банк Англии не является ни нейтральным, ни транспарентным, ни тем более заслуживающим доверия учреждением, и его репутация теперь полностью уничтожена. Соответственно, мы вновь рекомендуем другим государствам рассмотреть вопрос о незамедли-тельном изъятии вверенных этому банку суверенных ресурсов и международных резервов, поскольку там они находятся под постоянной угрозой разграбления.

Таким образом, правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии действительно преднамеренно лишает 30 миллионов вене-суэльцев основных товаров и услуг, поскольку оно продолжает подрывать уси-лия, которые наше правительство прилагает для обеспечения благополучия нашего народа, в том числе усилия по снабжению населения продовольствием, медикаментами и другими предметами первой необходимости в разгар самой страшной пандемии, с которой человечество столкнулось за последние 100 лет; тем самым оно снижает шансы на то, что мы успешно поборем коронавирусную инфекцию (COVID-19) у себя дома. Мы настаиваем на том, что британские вла-сти совершают в отношении нашего народа акт истребления, который, согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, равносилен преступлению против человечности, поскольку он включает умышленное создание «условий жизни, в частности лишение доступа к продуктам питания и лекарствам, рассчи-танных на то, чтобы уничтожить часть населения».

В заключение прошу Вас в Вашем качестве Председателя Совета Безопас-ности в июне 2020 года оказать добрые услуги и распространить настоящее письмо среди государств-членов в Совете для их надлежащего информирования, а также издать его в качестве документа Совета.