Комментарий России о попытках США победить международную ярмарку в Дамаске

28 августа в столице Сирии открывается 61-я ежегодная Дамасская международная ярмарка. Ее значение для страны, идущей по пути стабилизации и восстановления хозяйства, разрушенного в результате атаки международного терроризма, трудно переоценить. В прошлом году в этом мероприятии приняли участие официальные лица и бизнесмены из 49 государств. В нынешнем организаторы рассчитывают на столь же солидное представительство заинтересованных в сотрудничестве с сирийцами иностранных партнеров.

Понятно, что подобная перспектива не радует тех, кто активно поддерживал и продолжает поддерживать силы, выступающие против законного Правительства САР. После провала предшествующих многолетних попыток решить задачу свержения «режима Б.Асада» военным путем – руками бандитов и террористов, на первый план выдвинуты методы финансово-экономического удушения страны. Для этого используются нелегитимные односторонние санкции, осуществляется противодействие предоставлению внешней помощи для восстановления базовой инфраструктуры, создаются препятствия для возвращения сирийских беженцев на территории, подконтрольные Правительству САР.

Более того, Администрация США допускает прямые угрозы в адрес тех, кто хотел бы развивать взаимодействие с Сирией в торгово-экономической сфере или даже просто присмотреться к таким перспективам.

Начиная с 22 августа на сайте посольства США в Сирии, который продолжает функционировать, несмотря на то, что деятельность американской дипмиссии была прекращена еще в 2011 году, один за другим появляются призывы не посещать Дамасскую ярмарку под угрозой санкций со стороны Минфина США. При этом подчеркивается, что Вашингтон и его союзники продолжат давление на «режим Б.Асада» и «тех, кто его поддерживает». Особое внимание обратило на себя сообщение от 23 августа, в котором сирийскую общественность прямо призывают информировать власти США о компаниях и частных лицах, планирующих участвовать в упомянутом бизнес-форуме в сирийской столице.

Одновременно в западных СМИ регулярно публикуются комментарии близких к Белому дому экспертов о «высокой привлекательности и востребованности» гуманитарных и иных проектов в сирийском Заевфратье, где хозяйничают американские военные. Параллельно Вашингтон усиленно склоняет другие страны к оказанию масштабного материального содействия развитию находящихся под его контролем территорий на северо-востоке Сирии.

Рассматриваем продолжающееся неприкрытое блокирование со стороны США усилий сирийского руководства по посткризисной реконструкции страны как наносящее ущерб единству, суверенитету и территориальной целостности САР, и прямо противоречащее букве и духу решений международного сообщества по Сирии, включая резолюцию 2254 СБ ООН.