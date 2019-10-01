10 декабря 1948 г. в Париже во дворце Шайо Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека и гражданина.

Права человека

Идеал человечества о равенстве всех людей выражается «Правами человека». Многие страны утверждают, что они предвосхитили их до того, как они были выражены ООН. В течение длительного времени некоторые страны использовали это понятие, не понимая его этнологического значения, и искажали его смысл.

Шумные дебаты 19 сентября 2019 г. в Совбезе ООН показали, что Права человека можно трактовать превратно и использовать их в прямо противоположном смысле.

Везде в мире и в разные времена передовые мыслители утверждали, что все люди равны в правах. Первым примером может служить цилиндр персидского царя Кира (V век до новой эры), изображённый на штаб-квартире ООН, который устанавливает свободу культа, или эдикты индийского императора Асоки (II век до новой эры), которые запрещают истязать живых существ, включая людей. Эти монархи вместо существовавших в то время законов устанавливали правила, которые они считали универсальными.

Современное право берёт начало с Великой хартии вольностей (XIII век), которая устанавливала, что никакой подданный не может быть подвергнут тюремному заключению без беспристрастного суда. Её дополнил в ХVII веке Билль о правах, в котором перечислялись права жителей и Парламента. А Джеймс Мэдисон в том же духе век спустя составил американский Биль о правах. Последний ограничивает власть только федерального правительства, но не правительств федеральных штатов. Англо-саксонская традиция устанавливила права индивидуума и защитила его от «государственных интересов».

Учредительная ассамблея Франции в 1879 г. радиально изменила постановку вопроса. Для установления равенства недостаточно ограничить абсолютную власть монарха, нужно, чтобы власть исходила от народа и не могла быть направлена против него. Этот текст был принят единодушно, включая представителей французской церкви (впоследствии он был отвергнут папством) и знати, а также королём Людовиком XVI. И теперь это не просто «Права человека», а «Права человека и гражданина».

Швейцарец Анри Дюнан в XIX веке попытался защищать права участников войн, когда государства нарушали собственные права. Так возникло гуманитарное право.

Все эти разные по сути культуры ООН соединила во Всеобщей декларации прав человека и гражданина. Она называется «всеобщей» не потому, что установлена Богом или обусловлена самой природой, а потому что она одобрена 193 государствами-членами ООН.

Прежде всего, в ней заявлено, что все люди рождаются свободными от рабства и что они ответственны не только за себя, но и друг за друга (ст. 1). Впервые утверждается, что права человека не только для всех стран одинаковы, но и не зависят от статуса страны или территории, к которой человек принадлежит (ст.2). Содружество наций отказалось это признать ради сохранения колониальной системы. И наконец, существует иерархия прав, самыми важными из которых являются право на «жизнь, свободу и личную неприкосновенность (ст.3, так как речь идёт не об установлении некоего каталога противоречивых намерений, а об организации мировой системы). Затем говорится о борьбе против рабства (ст. 6) и только потом о недопустимости пыток (ст. 5). Все эти принципы важны, и они могут быть реализованы только в указанном порядке.

Сегодня те, кто живёт в развитых странах, где царит мир и нет рабства, считают, что Права человека сводятся к борьбе против пыток и за беспристрастный суд. Это роскошь, которой во многих других странах люди лишены.

После подписания этот документ стали оспаривать, включая даже те страны, которые являются его родоначальниками, в частности Соединённое Королевство с его «гуманитарным вмешательством». Британская империя использовала эту концепцию в XIX веке не для того, чтобы прийти на помощь угнетённым народам, а для того, чтобы разбить Османскую империю. Она использовала её и во время холодной войны для борьбы против Китая и СССР. Ею пользовался и француз Бернар Кушнер, когда он в политических целях использовал «людей в лодках». Он делал постановки по спасению людей, плывущих по морю на переполненных судёнышках и терпящих бедствие, без зазрения совести заставляя людей прыгать в море и снимая это на камеру. Снятые кадры автоматически вызывали к этим людям сочувствие. Однако ужасная участь беженцев не говорит нам о справедливости ведущихся в их странах войн и тем более о законности их правительств. Этот метод используется в наши дни в отношении беженцев в Средиземноморье. Кадры о гибели беженцев ничего не говорят о причинах, вынуждающих этих людей покидать свои страны, и не подтверждают их право на переезд на чужбину. Может быть, оно у них есть, а может быть и нет. Подтвердить это можно только фактами, а не эмоциями.

Гуманитарные инициативы Германии, Бельгии и Кувейта по Идлибу

Вернёмся к заседанию Совбеза ООН от 19 сентября 2019 г. Германия, Бельгия и Кувейт излагают проект резолюции (S/2019/756) по спасению мирных жителей Идлиба, подвергшихся массовому истреблению сирийскими и российскими войсками, безо всякого разбора борющимися против террористов. Этому проекту предшествовала интенсивная пропаганда о якобы имевших место бомбардировках больниц и трудных условиях жизни мирного населения, выступающего против кровавого режима диктатора «Башара».

Можно утверждать, и это доказано фактами, что по должным образом зарегистрированным больницам никаких бомбардировок не осуществлялось. Во время боевых действий каждая сторона старается путём экстраполяции установить свои собственные цифры, которые отличаются между собой и противоречат друг другу. Это относится и к различным агентствам ООН. То есть, в этой войне мы не можем правильно квалифицировать события, что не позволяет нам их правильно интерпретировать.

Подобные проекты резолюций Запад предлагал во время боёв в Алеппо и Гуте под Дамаском. Но Китай и Россия накладывали на них вето. А вот во время боёв за Ракку, которые были гораздо более разрушительными, и в которых погибло гораздо больше мирных жителей, никаких проектов резолюций не предлагалось. А всё потому, что Ракку стирала с лица земли западная коалиция, а не сирийско-российские войска. Иными словами, хотя участь жертв во всех четырёх случаях одинаково трагична, Германия, Бельгия и Кувейт осуждают только те факты, которые они возлагают на Сирию или Россию, а не на Запад.

Заметим, что военные, которые принимали участие в западной коалиции, отмечали её предвзятость в противоположность объективности сирийско-российских сил. За сообщение Главному инспектору Пентагона о жестокостях военных на 50 аналитиков ЦентКома были наложены санкции. Жестоко пострадал за свои гневные высказывания в журнале Revue Défense Nationale и французский полковник Франсуа-Режи Легрие.

То, что по утверждению Германии, Бельгии и Кувейта, «режим Башара» якобы уничтожает свой собственный народ под видом борьбы с терроризмом может считаться нарушением «Прав человека». Но когда речь идёт о борьбе с терроризмом, имеется в виду лишь небольшая группа боевиков, расстреливающих простых людей из автоматов Калашникова, а десятки тысяч боевиков, нападающих на мирных жителей и навязывающих им свою власть, в расчёт не принимаются. Самым первым долгом «режима Башара» является спасение народа от этой жестокой армии и восстановление его права на «жизнь, свободу и личную неприкосновенность».

Даже если признать, что Европа не поддерживала джихадистов, Германия и Бельгия не могут претендовать на добрую волю: они отказывают во въезде в свои страны гражданам, примкнувшим к американским войскам и практиковавшим джихад, а сегодня находящимся в плену у курдских отрядов самообороны. Они прекрасно осведомлены о том, какую опасность представляют эти люди. И они могут гордиться тем, что в их странах смертная казнь отменена, и в это же время деликатно требовать от других правительств казнить этих людей у себя.

Лицемерие Германии, Бельгии и Кувейта

Засвидетельствовав двойные стандарты Германии, Бельгии Кувейта, рассмотрим скрытые мотивы представленного ими проекта резолюции. Западные державы поддерживали джихадистов Аль-Каиды, надеясь, что они свергнут Сирийскую арабскую республику. Это было продолжение стратегии, которую им удалось реализовать в Ливии. В 2011 г. джихадисты Исламской организации, действовавшие в Ливии, примыкают к Аль-Каиде, и ЦРУ направляет их из Ирака, где они в тот момент действовали, в Ливию, откуда они родом. Там они действуют под прикрытием самолётов НАТО. Затем их перебрасывают с помощью Высокого комиссариата по беженцам (тогда им руководил теперешний Генсек ООН Антонио Гуттерос) и турецких спецслужб в Сирию, где они образуют так называемую Свободную сирийскую армию. Когда стало ясно, что эта армия неспособна свергнуть «режим Башара», англо-саксы позволяют уничтожить большинство этих джихадистов, тогда как Германия и Франция продолжают нести ответственность за них. Они переправляют джихадистов в провинцию Идлиб, где те создают несколько исламских эмиратов. Германия и Франция продолжают и сегодня их вооружать и финансировать НКО, которые их подкармливают.

Таким образом, Германия и Франция заинтересованы в войне, которую они на словах осуждают. Оказывается, президент Эммануэль Макрон, желая умерить пыл в отношениях Парижа с Москвой, не подписал германскую резолюцию и потребовал у верного ему Шарля Мишеля сделать это от имени Бельгии. А Кувейт примкнул к ним, хотя неизвестно, сколько он тратит сегодня на поддержку джихадистов в Идлибе, но митинги в поддержку джихада в этой стране дают возможность вспомнить о тех временах, когда салафистские организации собрали 400 миллионов долларов для организации джихада в Сирии.

Предлагая этот проект резолюции, Германия, Бельгия и Кувейт знали, что это вызовет недовольство у Китая и России. Тем не менее, они пошли на то, чтобы разделить Совет безопасности и, как следствие, ослабить свой авторитет. Такое поведение объясняется опасениями раскола, наметившегося в результате проводимой президентом Трампом политики. Традиционная оппозиционность Запада по отношению к России и Китаю может уступить место мировому лидерству России, США и Китая. Германия пытается мобилизовать западный лагерь. Пока ей это удаётся, но какой ценой? Продолжая отстаивать свой проект, Германия, Бельгия и Кувейт пытались на Генеральной ассамблее ООН обойти вето Совбеза. Они предложили новый проект резолюции (A/HRC/42/L.22) на 10 страницах с осуждением Сирийской Арабской Республики.

Они не колеблясь пошли на этот шаг, хотя у них больше нет претензий к освобождению Идлиба сирийскими войсками, так как после одностороннего объявления Дамаском о прекращении огня, все боевые действия в провинции прекращены. «Режим Башара» объявил эту паузу с целью облегчить выход из окружения мирных жителей, оказавшихся в ловушке джихадистских оккупантов.

Наконец, постоянный представитель США в Совбезе ООН Келли Найт Крафт позволила себе обвинить Китай в использовании им вето по указке России (S/PV.8623). Это оскорбительное обвинение совершенно беспочвенно, ибо всем известно, что Пекин терпеливо и решительно проводит независимую внешнюю политику. Указанный случай лишний раз подтверждает, что западный лагерь не признаёт равенства народов и демонстрирует своё мнимое превосходство.

Башар Ассад – защитник Прав человека

А теперь рассмотрим позицию Сирии. Согласно мировой прессе, в Сирии в 2011 г. якобы имела место народная революция. Но к большому сожалению, за революцией последовала гражданская война. Если в эту версию событий ещё можно было поверить в 2011 г., то сегодня, ввиду многочисленных свидетельств, это совершенно невозможно. Это была настоящая война. Она была задумана Вашингтоном в 2001 г. и началась в контексте «арабских вёсен», которые Лондон готовил начиная с 2004 г. по аналогии с «Великим арабским восстанием» Лоуренса Аравийского. Саудовская Аравия признала, что оплачивала и вооружала повстанцев в Даръа, которые стали зачинщиками этих волнений.

Главной задачей Сирийской Арабской Республики, её народа, армии и президента Башара Ассада была защита Всеобщих прав человека, к которым относится право на «жизнь, свободу и личную неприкосновенность». Именно это они и делали, защищая страну от орд джихадистов, съехавшихся со всех концов света с целью привести к власти Братьев-мусульман.

Нет никакого сомнения в том, что преступники проникали в республиканскую армию и полицию, что они, пользуясь военной обстановкой, совершали свои преступления, облачившись в униформу. Однако их деяния не имеют никакого отношения к обычным войнам. Впоследствии, когда обстановка переменилась, они были жестоко наказаны.

Также нет никаких сомнений в том, что во время обстрелов сирийской артиллерии и бомбардировок российской авиации гибли не только джихадисты, но и мирные жители, взятые джихадистами в заложники. Гибель своих людей – это тяжкая ноша всех войн. Их мученические смерти лежат не столько на совести сирийского народа, его армии и президента, который скорбит по ним, сколько на совести агрессоров, в числе которых Германия и Франция, развязавших эту бойню.

Сирию нельзя сравнивать с Ливией. После восьми лет натовской операции у нас более ясное видение прошедших событий.

Муамар Кадафи примирил банту с арабами, положил конец рабству и значительно поднял уровень жизни своего народа. Но его представляют как диктатора, хотя он уничтожил не больше политических оппонентов, чем это делали главы государств или правительств на Западе. При свержении Джамахирии НАТО использовала боевиков Аль-Каиды, народность мисрата и Братство Сенусийя. При этом было уничтожено около 120 000 человек. Последствия были предсказаны большинством аналитиков: уровень жизни резко снизился, снова стало процветать рабство, конфликт между банту и арабами распространился по всей территории Африки, лежащей южнее Сахары. Вне всякого сомнения, Муамар Кадафи лучше защищал права человека в своей стране и на всём континенте, чем это делает НАТО.

В Сирии Башар Ассад сохранил религиозную мозаику, какой нет нигде в мире, развил экономику страны и договорился о мирных отношениях с Израилем. Его народ и вооружённые силы потеряли в войне 350 000 человек. И сегодня его страна опустошена, а Израиль вновь стал врагом. Ответственность за эти беды полностью ложится на страны-агрессоры. Народ Сирии, его армия и президент как могли защитили права человека, которые Запад растоптал ногами.

Запад убеждён в духовном превосходстве своей цивилизации. Он не замечает собственные преступления, совершаемые им в отношении других народов. Именно это высокомерие отвергает Всеобщая декларация прав человека и гражданина, уравнивая всех нас в правах и достоинстве.