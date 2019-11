Gli Stati Uniti si dissociano dal negazionismo turco

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha adottato una risoluzione che fa un bilancio del genocidio armeno (H.Res.296 Affirming the United States record on the Armenian Genocide).

Il testo non è una legge sulla memoria: non mira a stabilire una verità storica né a designare colpevoli, ancor meno ad aprire varchi per risarcimenti riparatori. È una mozione politica per affermare che gli Stati Uniti, durante il genocidio, vi si sono opposti e ora si dissociano dal negazionismo turco.

Una precedente risoluzione fu depositata nel 2007 dallo stesso rappresentante, il democratico eletto per la California, Adam Schiff. Non fu approvata a causa delle minacce di Ankara contro Washington. Ma ora, nel contesto dell’intervento turco contro i kurdi del PKK-YPG nel nordest della Siria, la risoluzione è stata sponsorizzata da 141 parlamentari e adottata il 29 ottobre 2019 con 405 voti a favore e 11 contrari.

In simile contesto politico non fa meraviglia che il documento eluda il ruolo svolto dai suppletivi kurdi nel massacro degli armeni e della successiva usurpazione delle loro terre.

Un identico testo (S.Res.150 – A resolution expressing the sense of the Senate that it is the policy of the United States to commemorate the Armenian Genocide through official recognition and remembrance) è stato depositato in Senato da Robert Menedez (Democratico, New Jersey).