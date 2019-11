ایالات متحده از انکارگرایان ترک جدا می شود

مجلس نمایندگان قطعنامه ای را تصویب کرد که سهم ایالات متحده را در برابر قتل عام ارامنه تایید می کند (H.Res.296 Affirming the United States record on Armenian Genocide ) این متن تنها یک یادبود تاریخی نیست : هدف از آن روشن کردن واقعیت تاریخی نمی باشد ، همچنین قصد محکوم کردن مقصرین را ندارد ، همچنین برای جبران خسارات ،‌حقوقی در نظر نگرفته . تنها نشان می دهد که ایالات متحده مخالف این قتل عام به هنگام وقوع آن بوده است و این موضوع را از انکارگرایی ترکیه جدا می سازد .

نسبت به این قطعنامه در سال ۲۰۰۷ متنی از سوی نماینده ی مجلس که آدام شیف ( حزب دموکرات کالیفرنیا ) بوده ارائه شد . در آن هنگام این متن به خاطر تهدیدات آنکارا تایید نشد . اما در چارچوب حمله ی ترکیه علیه کردهای پ ک ک و ی پ گ در شمال شرقی سوریه ، از سوی ۱۴۱ نماینده ی مجلس تایید شد و در ۲۹ ماه اکتبر با ۴۰۵ رای مثبت در برابر ۱۱ رای منفی تایید گردید .

در این چارچوب سیاسی ، عجیب نیست که این سند نقش کردها را در این قتل و استقرار آنها در سرزمین های ارامنه را آشکار می سازد .

متن مشابه از سوی رابرت منندز ( از حزب دموکرات نیو جرسی) منتشر شدکه عبارت است از : (S.Res.150 – A resolution expressing the sense of the Senate that it is the policy of the United States to commemorate the Armenian Genocide through official recognition and remembrance )