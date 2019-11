ABD, Türk inkarcılığından ayrışıyor

Temsilciler Meclisi, ABD’nin Ermeni soykırımına ilişkin bilançosunu onaylayan bir karar tasarısını kabul etti (H.Res.296 Affirming the United States record on the Armenian Genocide).

Bu metin, bir anma yasası değildir: tarihi bir gerçeği ortaya çıkarmak, suçluları belirlemek ve hatta tazminat hakkı doğurmak için hazırlanmamıştır. ABD’nin bu suçun işlendiği sırada soykırıma karşı çıktığını ve bugünkü Türk inkarcılığından ayrıştığını onaylamayı hedefleyen bir siyasi önergedir.

Bu metni hazırlayan temsilci Adam Schiff (Demokrat, Kaliforniya), 2007 yılında da bu karar tasarısına benzer bir metin sunmuştu. Ankara’nın Washington’a yönelik tehditleri sonucunda o dönem tasarı kabul edilmemişti. Ancak, Türkiye’nin Suriye’nin Kuzey-doğusundaki PKK-YPG Kürtlerine yönelik müdahalesi bağlamında, bu karar tasarısı 141 parlamenter tarafından desteklenmiş ve 29 Ekim 2019’da, 11’e karşı 405 oyla kabul edilmiştir.

Bu siyasi bağlamda, söz konusu belgenin vekil Kürt güçlerinin bu katliamda oynadıkları rolden ve ardından Ermenilerin topraklarına yerleşmelerinden söz etmemesi şaşırtıcı değildir.

Benzer bir metin (S.Res.150 - A resolution expressing the sense of the Senate that it is the policy of the United States to commemorate the Armenian Genocide through official recognition and remembrance) Robert Mendez (Demokrat, New Jersey) tarafından Senato’ya sunuldu.