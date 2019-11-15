Lübnan’daki istifaların ardındaki sır

Ekim 2019’da Lübnan’da yaşanan isyanın başlangıcında, Samir Caca’ya (fotoğraf) bağlı Hıristiyan Lübnan Kuvvetleri ve Cemayel Ailesinin falanjları [1] ilk yol kesme eylemlerini gerçekleştirdiler.

Bu iki örgütün kadroları, Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından, Donald Trump’ın özel danışmanı Jared Kushner’in, Başbakan Saad Hariri’ye (Sünni) sadece Suriye’ye sığınan Filistinlileri değil ama aynı zamanda Batı Şeria’daki Filistinlileri de Lübnan vatandaşlığına kabul etmesi önerisinde bulunduğu konusunda bilgilendirilmişti. Bu yurttaşlığa alma adımı, bundan bir yıldan fazla bir süre önce Beyaz Saray tarafından açıklanan ve daha sonra ertelenen « Asrın Anlaşması »nın anahtarıdır. Lübnan’daki demografik dengeyi Hıristiyan ve Şiilerin aleyhine bozmakta ki bu da iç savaş (1975-1980) korkusunu yeniden canlandırmıştı.

Krizin başlangıcında ilk istifa eden milletvekilleri Samir Caca ve Lübnan Kuvvetleri kadroları oldu. Başta Başbakan Saad Hariri olmak üzere, diğer tüm siyasileri kendileri gibi hareket etmeye davet ettiler. Bunun üzerinde Hariri istifa etmiş, ancak istifasından önce ne Özgür Yurtsever Hareketi’ndeki (Cumhurbaşkanı Mişel Aun) Hıristiyan müttefiklerine, ne de Hizbullah’taki Şii müttefiklerine haber vermedi [2].

ABD Dışileri Bakanı Mike Pompeo tarafları sükunete davet ederken, yaşanan kargaşaya başka ABD güçleri de katılmaktadır.

Doha’daki Brookings Teşkilatı için yazılmış bir makalede, Jeffrey Feltman (ABD’nin Beyrut büyükelçisi, sonra Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un yardımcısı ve son olarak BM’nin 2 numarası) bir « Amerikalı » için olabilecek en kötü koalisyonu kınadı: Hizbullah ve Beyaz Saray (sic) [3]. ABD’nin Lübnan ordusuna yaptığı yardımın askıya alınmasını kınamış ve dolaylı olarak general Joseph Aoun lehinde bir askeri darbe yapılması çağrıda bulundu.

Lübnan’daki gösterilerde, Doha’daki Canvas kışkırtıcılarının (Gene Sharp’ın tarafından eğitilen « renkli devrimler » uzmanları) Lübnan gösterilerinde varlığı tespit edildi [4].