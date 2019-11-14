Совместное заявление Министров иностранных дел Малой группы по Сирии

Министры иностранных дел Египта, Франции, Германии, Иордании, Королевства Саудовская Аравия, Великобритании и Соединенных Штатов Америки решительно поддерживают работу Генерального секретаря ООН и Специального посланника ООН Гейра Педерсена по осуществлению Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

В последние недели ООН открыла дверь для прогресса в политическом процессе с созданием Конституционного комитета, что могло бы стать первым шагом на пути к политическому урегулированию. После более чем восьми лет насилия не существует военного решения, которое могло бы принести стабильность в Сирию, позволить перемещенным сирийцам безопасно и добровольно вернуться в свои дома и одержать победу над терроризмом.

Мы по-прежнему привержены поддержке суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии и выступаем против насильственных демографических изменений. В частности, мы призываем все стороны на северо-востоке немедленно прекратить огонь и остановить все военные наступательные операции. Мы обязуемся не оказывать никакой помощи для любого переселения сирийских беженцев в северо-восточную Сирию, которое не является безопасным, достойным и добровольным возвращением этих беженцев в свои дома.

Мы также призываем к немедленному и подлинному прекращению боевых действий в Идлибе, включая немедленное прекращение нападений на гражданское население. Кроме того, мы подчеркиваем необходимость эффективного противодействия террористической угрозе, исходящей из Идлиба и северо-запада Сирии.

Мы также просим международное сообщество взять на себя обязательство оказывать поддержку ООН в осуществлении всех аспектов Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, в частности, общенационального прекращения огня, создания подлинной и представительной сирийской конституции, массового освобождения политических заключенных, а также проведения свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов под наблюдением ООН. Внутренне перемещенные лица, беженцы и представители диаспоры должны иметь возможность участвовать в этих выборах в безопасной и нейтральной среде. Мы продолжаем поддерживать усилия по обеспечению того, чтобы все виновные в нарушениях международного гуманитарного права и прав человека на всей территории Сирии были выявлены и привлечены к ответственности.

Мы призываем международное сообщество оказывать гуманитарную помощь всей Сирии при поддержке учреждений ООН и подчеркиваем важность обеспечения безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа для всех сирийцев, нуждающихся в ней в настоящее время. Мы также поддерживаем безопасное, достойное и добровольное возвращение беженцев в свои дома.

Наконец, мы выражаем нашу приверженность окончательному разгрому ИГИЛ и других террористических группировок, определенных ООН, и напоминаем международному сообществу, что политическое урегулирование в Сирии по-прежнему необходимо для устойчивого достижения этой общей цели.