De lege straten van New York City waarvan de bewoners onder huisarrest staan.

In de geschiedenis zijn de grote epidemieën die de nationale economieën hebben verwoest, gevolgd door talrijke omverwerpingen van de uitvoerende macht. Daarom nemen politieke leiders over de hele wereld beslissingen waarvan ze weten dat ze nuttig zijn, alleen maar om hun burgers te laten zien dat ze alles hebben gedaan wat in hun macht ligt.

De sociale psychologie toont aan dat angst niet in verhouding staat tot het gevaar, maar tot het feit dat het niet kan worden beoordeeld of gecontroleerd.

Wanneer een onbekende ziekte zich voordoet en men niet weet hoe het zal doden, probeert de wetenschap het te weten te komen door aan alles te twijfelen. De politieke leiders moeten daarentegen beslissingen nemen zonder meer kennis dan de onderzoekers, dus sommige mensen die in het verleden wetenschappelijke vooruitgang hebben geboekt, noemen ze " experts " over wat ze nog niet weten, en gebruiken ze om te zeggen wat ze van hun beleid vinden.

Insluiting

De media probeert hun burgers ervan te overtuigen dat hun eigen uitvoerende macht dezelfde maatregelen heeft genomen als de anderen en daarom niet van laksheid kan worden beschuldigd.

Ze verdoezelen het debat door liegend te beweren dat 3 miljard mensen tegelijkertijd om medische redenen worden opgesloten. Dit is om zeer verschillende situaties te mengen en te liegen over hun doelstellingen.

De term "insluiting" wordt vandaag de dag gebruikt om te verwijzen naar :

Een quarantaine. Dat wil zeggen, de opsluiting van mensen, meestal op een boot, op een veilige plaats door de douane, totdat ze er zeker van zijn dat ze geen bronnen van ziekte in het land toelaten. Deze maatregel werd uitgevonden door de hertog van Milaan in 1374, en Japan vond hem uit in februari met het schip Diamond Princess.

Een cordon sanitaire is het isoleren van een ziek buurland of bevolkingsgroep zodat het de ziekte niet op de rest van de bevolking overdraagt. Gezonde mensen lopen het risico besmet te worden door de zieken. In de zeventiende eeuw gebruikten Italië en Spanje het leger om op zieke bevolkingsgroepen te schieten met het bevel om mensen op zicht neer te schieten als ze het land zouden verlaten. Dit is wat China deed met de bevolking van Hubei.

Het is het aanwijzen van een categorie burgers als potentieel ziek en het verbod om de rest van de bevolking te ontmoeten zodat ze niet besmet kunnen worden of anderen kunnen besmetten. Dat doet Frankrijk bijvoorbeeld door de toegang tot instellingen voor ouderen en bewoners te verbieden.

Deze maatregel is niet geëist door artsen-infectiologen, maar door statistiek-epidemiologen om ziekenhuizen niet in korte tijd te verzadigen met een massale toestroom van patiënten. Het heeft geen historisch precedent.

In sommige gevallen zijn alleen maatregelen om te voorkomen dat een gebied wordt besmet, succesvol geweest, zoals in 1919 in de Verenigde Staten Samoa, die zich effectief hebben beschermd tegen de Spaanse griep die op Samoa in Nieuw-Zeeland heeft gewoed. Het sluiten van een grens heeft echter geen zin als de ziekte er al is.

Aan de andere kant zijn maatregelen om de epidemie te vertragen nooit succesvol geweest in het terugdringen van het sterftecijfer. Erger nog, door de ziekte in de loop van de tijd te verspreiden, maken ze de kwetsbare bevolking kwetsbaar voor een tweede en vervolgens een derde besmettingsgolf, totdat er op grote schaal een vaccin beschikbaar komt en er minstens 18 maanden voorbereiding nodig is. Terwijl bevolkingsgroepen die weigeren om onder huisarrest te worden geplaatst, geleidelijk aan groepsvrijheid krijgen om hen te beschermen tegen verdere besmettingsgolven. In tegenstelling tot het heersende discours zullen de huidige vormen van inperking het aantal sterfgevallen in de loop van de tijd waarschijnlijk aanzienlijk doen toenemen. Aangezien sommige landen dergelijke maatregelen niet toepassen, zoals Zuid-Korea of Zweden, zal het mogelijk zijn de resultaten te vergelijken wanneer zich nieuwe besmettingsgolven voordoen. Het hypervoorzichtige beleid van de politieke leiders dreigt zich tegen hen te keren.

Vroeger werden videoconferenties gebruikt om mensen samen te brengen die elkaar niet konden ontmoeten. Vandaag de dag dienen ze om fysiek contact tussen hen te voorkomen.

De achteruitgang van de beschaving

Het is niet mogelijk om samen te leven als we bang zijn voor elkaar. Beschaving kan niet gebaseerd zijn op wantrouwen. Het is daarom niet menselijkerwijs aanvaardbaar om bijvoorbeeld het begeleiden van de zieken op hun sterfbed te verbieden. We kunnen niet accepteren dat we zonder goede reden van onze vrijheid worden beroofd.

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens van 4 november 1950, dat door alle staten van het Europese continent, van het Verenigd Koninkrijk tot Rusland, is ondertekend, staat "de regelmatige detentie van een persoon die besmettelijke ziekten kan verspreiden" (artikel 5) toe, niet met het oog op het beheer van de instroom van patiënten in ziekenhuizen.

De Verdragen van de Europese Unie leggen de lat nog hoger door te bevestigen dat het "recht van verkeer van personen" deel uitmaakt van de identiteit van de EU. De facto hebben verschillende lidstaten zich buiten deze fundamentele regel geplaatst, waardoor het uiteenvallen van de supranationale staat in gang is gezet.

Sommige regeringen hebben ervoor gekozen om burgers in hun vijanden te veranderen en zo de staat in hun legitieme vijand te veranderen, omdat het ook hun vijand is geworden.

In Frankrijk zei de politieprefect van Parijs, Didier Lallement, dat de mensen die vandaag worden gereanimeerd dezelfde mensen zijn die gisteren de opsluitingsbevelen hebben overtreden.

Al op een ander continent In de Filippijnen heeft president Rodrigo Duterte zijn politie bevolen om elke burger die de regels van de opsluiting probeert te breken "neer te schieten en te doden" en vervolgens van gedachten te veranderen.

Terwijl iedereen zich bewust is van de exorbitante economische kosten van het huidige beleid en de psychologische gevolgen ervan voor de zwakken ontdekt, zijn maar weinig mensen op de hoogte van het komende politieke wetsvoorstel.

Beveiligingspak tegen Covid-19 in Wuhan. Wanneer krijgen we de NBC-pakken?

Placebo-maatregelen

Onwetend met betrekking tot de nieuwe ziekte pleiten de medische en politieke autoriteiten voor placebo-maatregelen om het moreel van hun burgers hoog te houden.

Het kostuum van de pestdokter. Zijnmasker is vandaag de dag nog steeds een accessoire van het Venetië-carnaval.

In de 17e eeuw droegen de pestdokters een linnen, lederen of olieverfpak en een masker met een lange neus die hen in staat stelde te ademen door middel van verschillende soorten van munt, kamfer enz. Uitgevonden door de arts van de koning van Frankrijk, verspreidde het zich over heel Europa. Tegenwoordig dragen sommige hulpverleners ook plastic of rubberen pakken tegen het coronavirus met chirurgische maskers. Het dragen van deze maskers begon voor het grote publiek tijdens de Spaanse griepepidemie in 1918 in Japan. Het publiek werd gerustgesteld om hen te vertrouwen als westerse chirurgen.

Het heeft geleidelijk aan vaste voet gekregen in Azië en zich verspreide zich naar de rest van de wereld tijdens de Covid-19-epidemie van 2020. Echter, noch de effectiviteit van medische pakken, noch van chirurgische pakken en maskers voor iedereen zou ooit kunnen worden aangetoond tegen een epidemie.

Het maakt niet uit of de Chinese medische autoriteiten, en later de politieke leiders van de wereld, door het gebruik van chirurgenpakken aan te bevelen om zich tegen de ziekte te beschermen, een oplossing voorstellen voor een probleem dat op dit moment door niemand kan worden opgelost. Het belangrijkste is om te handelen, niet om te voorkomen, laat staan te genezen.