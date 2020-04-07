Улицы Нью-Йорка опустели в результате соблюдения режима изоляции

Обычно эпидемии, в результате которых рушилась экономика, приводили к свержению власти. Эпидемия Covid-19 не должна стать исключением из этого правила вне зависимости от того, каким будет количество жертв. Именно поэтому почти во всём мире политики предпринимают решения только ради того, чтобы показать своим согражданам, что они делают всё, что в их власти, хотя прекрасно сознают их бесполезность.

Психологи знают, что страх преувеличивает опасность и порой до такой степени, что люди теряют способность оценивать эту опасность и противостоять ей.

Когда новая болезнь поражает людей, и неизвестно, сколько человек от неё погибнет, наука пытается изучать её, подвергая всё сомнению. А политики принимают решения, не обладая знаниями исследователей. Некоторые из них окружают себя лицами, которые внесли вклад в науку в прошлом, называют их экспертами по вопросам, в которых они ещё не разбираются, и используют их для того, чтобы они одобряли проводимую ими политику. Их цель не в том, чтобы спасать людей, а действовать так, чтобы сохранить свою власть.

Режим изоляции

Масс медиа пытаются убедить людей в том, что их власти предпринимают аналогичные с другими странами меры, и что их нельзя обвинить в бездействии. Они во время дебатов лгут, что 3 миллиарда человек по всему миру подвергнуты режиму изоляции. Они складывают в кучу разные ситуации и откровенно лгут, не учитывая целей изоляции.

Термин «изоляция» включает следующие понятия.

Карантин, то есть содержание таможенными службами лиц в изолированных местах, например на судне, в течение срока, пока не будет уверенности в том, что инфекция не будет передаваться другим людям. Эта мера впервые была использована герцогом Милана в 1374 г. Именно так поступила Япония в феврале этого года с пассажирским судном «Бриллиантовая принцесса».

Санитарный кордон, то есть изоляция соседней страны или региона, из которых распространяется инфекция, с тем, чтобы не дать болезни передаваться остальному населению. Иначе здоровые люди рискуют заразиться от больных. В XVII веке в Италии и Испании изолировали целые регионы с заражёнными людьми с помощью армии, которой отдавали приказ стрелять по тем, кто пытался сбежать. То же самое делали и в Китае в провинции Хубэй.

Содержание в изоляции лиц, находящихся в группе риска. Это относится к категории лиц с ослабленным здоровьем. Им запрещено контактировать с другими лицами, чтобы они от них не заразились и не заразили других. Это осуществляется, например, во Франции, где запрещается посещение учреждений для пожилых людей, а проживающим в них пожилым гражданам выходить из них.

Запрет выходить из дома. Эта мера требуется не инфекционистами, а эпидемиологами с тем, чтобы не допустить массового заражения в короткий промежуток времени. До сих пор такая мера никогда не применялась.

Меры, направленные на замедление эпидемии, никогда не приводили к снижению смертности. Хуже того, растягивая распространение болезни во времени, они приводят к тому, что возникают вторая, а за ней и третья волны заражения, и так до тех пор, пока не будет проведена массовая вакцинация, которую раньше, чем через 18 месяцев провести нельзя. А если люди отказываются от введения изоляции, они постепенно приобретают групповой иммунитет, который защищает их от новых волн заражения. В противоположность бытующему мнению, предпринимаемые меры изоляции могут значительно увеличить число смертельных исходов. Так как некоторые страны, как Южная Корея и Швеция, не используют эти меры, можно будет сравнить результаты, когда возникнут новые волны заражения. Не исключено, что практикуемые политиками крайне осторожные меры могут оказаться вредными для людей.

Раньше видеоконференции позволяли общаться людям, проживающим в разных местах. Теперь они используются для того, чтобы люди не вступали в контакт друг с другом.

Разрушение цивилизации

Нельзя жить вместе, если мы испытываем страх друг перед другом. Цивилизация не может быть основана на недоверии. Например, с гуманистической точки зрения нельзя запрещать людям присутствовать рядом с умирающим близким человеком. Мы не можем допустить, чтобы нас лишали свободы без каких-либо оснований.

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, которую подписали все европейские страны от Соединённого Королевства до России, позволяет «законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний» (ст. 5 Конвенции), а не ради исключения чрезмерного притока больных в больницы.

Договоры ЕС поднимают планку ещё выше, утверждая, что право на передвижение людей является для союза определяющим. Некоторые страны-члены ЕС ставят себя вне этого фундаментального правила, чем способствуют распаду наднациональной структуры.

Некоторые правительства начали превращать своих граждан во врагов. Став на этот путь, они лишают государство легитимности, так как последнее становится также и их врагом.

Во Франции префект Парижа Дидье Лялльман заявил, что сегодня в реанимации находятся те, кто вчера нарушали режим изоляции.

А на другом континенте президент Филиппин Родриго Дютерте отдал приказ полиции «стрелять пулями» по любому, кто будет пытаться нарушить правила изоляции.

Каждый сегодня сознаёт заоблачную цену сегодняшней политики. Но если каждый понимает, какое отрицательное воздействие она оказывает на психику людей с ослабленным здоровьем, то о её последствиях задумываются немногие.

Комбинезоны против Covid-19 в Ухане. Какой смысл использовать обмундирование, предназначенное для защиты от ОМП?

Имитация деятельности

Не имея точных данных о болезни, медики и политики всего лишь имитируют бурную деятельность, чтобы поднять моральный дух соотечественников.

Облачение врача во время чумы. Его маска сохранилась до наших дней, и её используют на Венском карнавале.

В XVII веке врачи во время чумы носили что-то наподобие плаща из льна, кожи или пропитанной воском ткани и маску с длинным клювом, которая позволяла дышать через различные дезинфицирующие травы, содержащие ментол, камфару и т.д. Изобретённый врачом французского короля, он распространился по всей Европе. Сегодня для защиты от вируса используют комбинезоны из пластика или каучука и хирургические маски. Маски получили распространение в Японии в 1918 г. во время эпидемии испанского гриппа. Люди становились похожими на западных врачей, что внушало к ним больше доверия. Постепенно маски стали носить в Азии, а во время эпидемии Covid-19 и в остальных частях света. Однако эффективность защиты с помощью противочумных плащей, комбинезонов и хирургических масок во время эпидемий не подтверждена.

Рекомендуя использование хирургических костюмов для предупреждения заражения, чиновники минздрава Китая, а затем и политики всего мира пытаются найти решение проблемы, у которой до сих пор нет решения. Поэтому они действуют ради того, чтобы действовать, а не ради того, чтобы предупредить распространение болезни и лечить заболевших.