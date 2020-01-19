NATO Tayvan’ın yardımına koşuyor

NATO’nun Hint-Pasifik bölgesine yayılması bağlamında [1], örgüt Hong Kong’taki siyasi muhalefeti bir fırsat ve Tayvan Devlet Başkanı Tsai İng-wen’i seçkin bir müttefik olarak görüyor.

1989’da ABD, Fransa ve Birleşik Krallık, Zhao Ziyang’ın darbe girişimini destekledi [2]. Ünlü NATO ajanı Gene Sharp, Tienanmen Meydanında çatışma ve katliama dönüşen operasyonları yönetti [3]. Yaşanan başarısızlığa tepki gösteren bu üç büyük güç, o zamanlar bir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong’a Zhao Ziyang’ın 400 adamını sızdırdı, buna « Yellow Bird » operasyonu adı verildi [4]. Benzer şekilde, artık Çinli olan Hong Kong’u sarsan önce gösteriler ardından da yaşanan çatışmalar da eski Yellow Bird şebekesi tarafından örgütlendi. Burada da, yaşanan başarısızlık karşısında, üç büyük güç elebaşıları Tayvan’a sızdırmaya başladı.

11 Ocak 2020’de ikinci başkanlık dönemi için seçilen Tayvan Devlet Başkanı Tsai İng-wen, 1992 uzlaşmasını (« tek ülke, iki sistem») kınamak ve ülkesinin anakara Çin’den bağımsızlığını ilan etmek istiyor. Bir « haber savaşı » ilan etti ve geçtiğimiz yıl Çin kökenli yalan haberleri yayanları cezalandıran bir yasa çıkardı. Hong Kong’ta yaşanan çatışmaları kendi tutumunun bir gerekçesi olarak görmekte ve bu yüzden kaçak elebaşılara sığınma hakkı tanımaktadır.

Eski NATO genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen [5], 2016’da ABD ve 2017’de Fransa’nın Rus fake news’leri karşısında olduğu gibi, Tayvan, Çin fake news’leriyle vurulacak bir sonraki ülke olacaktır. Dolayısıyla bu Uzak Doğu cephesinde, otoriterlik karşısında demokrasinin savunulması gerekmektedir.

Almanya ve Fransa, daha şimdiden Çin karşısında Tayvan’ı askeri olarak desteklemeye hazır durumdadır.