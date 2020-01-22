ABD’nin büyük amfibi gemisi USS Bataan Ortadoğu’ya geri dönüyor. 2002 yılında Savunma Bakanı Colin Powell tarafından gizli hapishane olarak kullanıldı. Farklı savaş alanlarından kaçırılan binlerce savaşçıya, şartlandırılmak ve daha sonra serbest bırakılmak üzere uluslararası sularda işkence uygulandı.

NATOME: Kısaltma yaratma yeteneğiyle övünen Başkan Trump, İttifakın genel sekreteri Stoltenberg’ten talep ettiği NATO’nun Ortadoğu’daki konuşlanmasını daha şimdiden vaftiz etti. Stoltenberg hemen NATO’nun « Ortadoğu’da, özellikle eğitim görevlerinde giderek artan bir rol üstlenmesi » gerektiğini kabul etti. Bu nedenle, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının toplantısına katıldı ve « çok büyük ilerlemeler kaydetmiş olsak da, IŞİD geri dönebileceği » için AB’nin ABD ve NATO’ya yakın olması gerektiğini vurguladı. ABD bu şekilde Avrupalı müttefikleri, İranlı General Süleymani’nin bizzat Trump’ın onayıyla Bağdat’a iner inmez öldürülmesiyle ortaya çıkarılan kaotik duruma dahil etmeye çalışmaktadır.

Irak parlamentosunun Pentagon’un binlerce paralı askeriyle ülkede bulunan 5.000’den fazla ABD askerinin ülkeden kovulması kararı alması sonrasında Başbakan Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanlığından askerlerin çekilme prosedürünü görüşmek üzere bir heyet göndermesini istedi. Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin « birliklerin geri çekilmesini değil, Ortadoğu’da yeterli güç tertibatını tartışmak için bir heyet » göndereceği yanıtını verdi ve Washington’da « başkanın müttefiklerin ortak savunmamız için tüm çabaların içerdiği yükü paylaşma arzusuna uygun olarak NATO’nun Irak’taki rolünün pekiştirilmesi » üzerine bir mutabakata varmak üzere olduklarını sözlerine ekledi.

Plan gayet açıktır: Süleymani’nin öldürülmesinden sonra, NATO’nun dahi Irak’taki eğitim görevlerini askıya almasının da ortaya koyduğu gibi, Irak’taki ABD birliklerini, topyekun ya da kısmen Avrupalı müttefiklerin askerleriyle değiştirmek.

NATO, Güney cephesi dışında, Doğu cephesinde de seferberdir. « Avrupa’yı Rus tehdidinden korumak » için, Nisan ve Mayıs aylarında, ABD güçlerinin Avrupa’daki son 25 yılın en büyük konuşlanışına tanık olacak Defender Europe 20 tatbikatına hazırlanmaktadır. ABD’nin 12 eyaletinden gelen birkaç bin Ulusal Muhafız da dahil olmak üzere 20 000 asker, ABD’den gelecek ve halen Avrupa’daki mevcut 9 000 askere katılarak toplamda yaklaşık 30.000 kişi olacaktır. Öte yandan aralarında İtalya’nın da yer aldığı NATO üyesi 13 Avrupa ülkesinden ve iki ortak Gürcistan ve Finlandiya’dan onlarla aynı safta olacaktır. Atlantik’in dört bir yanından gelen silahlara ek olarak, ABD birlikleri 13 000 tank, kundağı motorlu top, zırhlı araç ve ABD’nin Avrupa’da « önceden konumlandırılmış depolarından » gelen diğer askeri araçları kullanacaktır. Zırhlı araçlı askeri konvoylar, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve deniz birimleriyle 12 arter üzerinden 4.000 km yol kat edecektir. 173ncü Tugaya bağlı ABD’li ve Folgore Tugayı’ndan İtalyan paraşütçüler Letonya’da birlikte atlayış yapacaklardır.

Defender Europe 20 tatbikatı, Ortadoğu krizinin ağırlaşmasının ardından ABD ve NATO stratejisi içerisinde yeni bir boyut kazanmaktadır. Geçen yıl Ortadoğu’ya 14 000 asker daha gönderen Pentagon, aynı bölgeye Avrupa’daki savaş tatbikatına hazırlanan bazı güçler göndermektedir: 82nci Hava İndirme Tümeni’nden 4 000 paraşütçü (Vicenza’dan birkaç yüz asker de dahil) ve aralarında USS Bataan amfibi taarruz gemisindekiler de yer aldığı 4 500 Deniz Piyadesi. Avrupa’daki tatbikattan önce ya da Ortadoğu’ya başka askerler de gönderilebilecektir. Pentagon, Defender Europe 20’nin planlamasının şimdilik değiştirilmediğini vurguluyor. Başka bir deyişle, 30 000 ABD askeri Avrupa’yı Rus saldırganlığından koruma eğitimi yapacaktır. Yaşanacak olası bir çatışmada tanklar değil ama nükleer füzeler kullanılacağı için bu gerçekleşmeyecek, ama gerilimi arttırmaya ve düşmanlık fikrini körüklemeye yarayacak bir senaryodur.