Vladislav Surkov Kremlin’den ayrılıyor

Vladimir Putin’in yükselişine eşlik eden Vladislav Surkov’un, devlet başkanı ile derin anlaşmazlığa düşerek Kremlin’deki görevinden istifa ettiği belirtiliyor.

Sıra dışı ve atipik bir kişilik olan Surkov, Vladimir Putin’in siyasi çizgisiyle uyumlu çok iyi örgütlenmiş gençlik dernekleri ve siyasi partilerin kurulmasının tasavvur etmişti. Demokratik formları Büyük Rusya’nın gereksinimlerine uyarlayan « dikey iktidar » ilkesi fikrini ileri sürmüştü [1].

Ayrıca NATO ajanları ile çatıştığı ve Ukrayna ve Donbass’ı kurtarmayı başardığı Ukrayna dosyasından sorumluydu. Görünüşe göre bu dosya konusunda kendisine karşı çıkılınca kendi isteğiyle istifa etme noktasına geldi.

ABD’de 60’ların karşı kültürüne, Beat kuşağına ve Stonewall hareketine karşı gizlemediği hayranlığı, ona ağır düşmanlıklar kazandırdı.

Bununla birlikte, Devlet Başkanı Putin’in anayasa reformunun bir parçası olarak ilan edilen kurumları onun yardımı olmaksızın inşa etmesi zor görünmektedir.