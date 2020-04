De 30 ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO (Luigi Di Maio voor Italië) kwamen op 2 april bijeen door middel van een videoconferentie en gaven de Amerikaanse generaal Tod Wolters, opperbevelhebber van de geallieerden in Europa, opdracht om "de noodzakelijke militaire steun voor de bestrijding van de coronaviruscrisis te coördineren".

Hij is dezelfde generaal die op 25 februari in de Amerikaanse Senaat verklaarde dat "de nucleaire strijdkrachten elke Amerikaanse militaire operatie in Europa steunen" en "ik ben een fan van een flexibel beleid voor eerste gebruik" van kernwapens, dat wil zeggen een nucleaire aanval bij verrassing [1].

Generaal Wolters is de opperbevelhebber van de NAVO als hoofd van het Europees Commando van de Verenigde Staten. Hij maakt dus deel uit van de commandostructuur van het Pentagon, die absolute prioriteit heeft. Zijn strenge regels worden bevestigd door een recente episode: de commandant van het vliegdekschip Roosevelt, Brett Crozier, werd van het commando ontheven omdat hij het militaire geheim schond door aan te dringen op het sturen van hulp, geconfronteerd met de verspreiding van het coronavirus aan boord.

Om "de coronaviruscrisis te bestrijden" heeft Generaal Wolters "fast-track paden door het Europese luchtruim voor militaire vluchten", terwijl civiele vluchten bijna verdwenen zijn. Fast-track paden worden ook gebruikt door de Amerikaanse strategische bommenwerpers B2-Spirit voor nucleaire aanvallen: op 20 maart zijn ze opgestegen vanuit Fairford in Engeland, samen met Noorse F-16 jagers vlogen ze naar het Noordpoolgebied richting Russisch grondgebied. Op deze manier - Generaal Basham, plaatsvervangend commandant van de Amerikaanse luchtmacht in Europa - legt uit "wij kunnen snel en effectief reageren op dreigingen in de regio, waarmee we laten zien dat we vastbesloten zijn om onze gevechtsmacht overal ter wereld te brengen".

Terwijl de NAVO zich inzet voor de "bestrijding van het coronavirus" in Europa, hebben twee van de belangrijkste Europese geallieerden, Frankrijk en Groot-Brittannië, hun oorlogsschepen naar het Caribisch gebied gestuurd. Het amfibische aanvalsschip Dixmund is op 3 april van Toulon naar Frans Guyana gevaren voor wat president Macron "een ongekende militaire operatie" genaamd “Resilience”, in het kader van de "oorlog tegen het coronavirus". [2] Dixmund kan de nevenfunctie van het hospitaalschip met 69 bedden en 7 voor de intensieve verzorging vervullen. De primaire rol van dit grote schip, 200 m lang en met een vliegdek van 5000 m2, is die van een amfibische aanval: het nadert de vijandelijke kust, het valt aan met tientallen helikopters en landingsvaartuigen die troepen en gepantserde voertuigen vervoeren.gelijkaardige kenmerken, zij het op kleinere schaal, heeft het Britse schip RFA Argus, dat op 2 april naar Brits Guyana voer. [3]

De twee Europese schepen zullen hun positie innemen in dezelfde Caribische wateren bij Venezuela, waar de oorlogsvloot aankomt - met de modernste kustgevechtschepen (ook gebouwd door de Italiaanse Leonardo Company voor de Amerikaanse marine) en duizenden mariniers - die door president Trump officieel worden gestuurd om de drugshandel te stoppen.

Hij beschuldigt de Venezolaanse president Maduro ervan "de coronaviruscrisis aan te grijpen om de drugshandel te vergroten, waarmee hij zijn narco-staat financiert". Het doel van de operatie, gesteund door de NAVO, is het versterken van het embargo om Venezuela (een land met de grootste oliereserves ter wereld) economisch te wurgen, waarvan de situatie wordt verergerd door het coronavirus dat zich begint te verspreiden.

Het doel is om de rechtmatig gekozen president Maduro af te zetten (op wiens hoofd de VS een premie van 15 miljoen dollar heeft gezet) en een regering op te richten die het land in de sfeer van de Amerikaanse overheersing zal brengen. Het kan niet worden uitgesloten dat een incident wordt veroorzaakt als voorwendsel voor de invasie van Venezuela [4].

De coronaviruscrisis schept gunstige internationale omstandigheden voor een dergelijke operatie, die wellicht als "humanitair" wordt voorgesteld.