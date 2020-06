La ritrattazione delle due riviste scientifiche non spiega quanto accaduto. A numerosi specialisti è infatti bastata una prima lettura per mettere in dubbio i due studi, tuttavia giudicati sufficientemente “affidabili” per essere pubblicati. Rimane da verificare se il dottor Sapan S. Desai è soltanto un imbroglione che si è portato a spasso i colleghi o se la disinformazione è stata ordinata da Gilead Science. In effetti gli articoli ne favorivano gl’interessi, sono stati promossi dal suo servizio stampa e sono stati entrambi diretti dal professor Mandeep Mehra, che ha taciuto di lavorare per Gilead Science.

The Guardian ha dimostrato che i dati di Surgisphere, utilizzati nello studio sull’idroclorochina e riguardanti ospedali australiani, erano inventati. Dopo queste rivelazioni, gli altri autori degli articoli non hanno potuto consultare i dati raccolti da Surgisphere [ 5 ].

Il 5 giugno 2020 The Lancet ha ritrattato un articolo pubblicato il 22 maggio [ 1 ]; un’ora dopo The New England Journal of Medicine ha fatto altrettanto con un articolo analogo, pubblicato il 1° maggio [ 2 ].

[1] “Retraction—Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis”, Mandeep R. Mehra, Frank Ruschitzka, Amit N. Patel, The Lancet, June 5, 2020.

[2] “Retraction: Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19”, New England Journal of Medicine, June 5, 2020.

[3] “Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis”, Mandeep R. Mehra, Sapan S. Desai, Frank Ruschitzka, Amit N. Patel, The Lancet Online, May 22, 2020.

[4] “Cardiovascular Disease, Drug Therapy,and Mortality in Covid-19”, Mandeep R. Mehra, Sapan S. Desai, SreyRam Kuy, Timothy D. Henry, Amit N. Patel, New England Journal of Medicine, May 1, 2020.

[5] “Questions raised over hydroxychloroquine study which caused WHO to halt trials for Covid-19”, Melissa Davey, The Guardian, May 28, 2020.