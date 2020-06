Veel industrieën en dienstverlenende bedrijven gaan failliet of krimpen als gevolg van de lockdown en de daaropvolgende crisis. In plaats daarvan zijn er mensen die van dit alles hebben geprofiteerd. Facebook, Google (YouTube eigenaar), Microsoft, Apple en Amazon - schrijft The New York Times - "plaatsen agressief nieuwe weddenschappen, omdat de coronavirus pandemie hen tot bijna essentiële diensten heeft gemaakt". Al deze "Tech Giganten" komen uit de Verenigde Staten.

Facebook - niet langer sociaal netwerk genoemd maar "ecosysteem", dat ook WhatsApp, Instagram en Messenger omvat - heeft meer dan 3 miljard maandelijkse gebruikers. Het is dan ook geen wonder dat Facebook midden in de coronaviruscrisis het project van een van de grootste onderzeese kabelnetwerken, 2Afrika, lanceert: 37.000 km lang (bijna de maximale omtrek van de aarde), het zal het hele Afrikaanse continent omsluiten en het noorden met Europa en het oosten met het Midden-Oosten verbinden.

Er zullen in eerste instantie 23 onderling verbonden landen zijn. Vanuit Groot-Brittannië zal het netwerk Portugal met elkaar verbinden voordat het zijn cirkel rond Afrika begint via Senegal, Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Gabon, de Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo, Zuid-Afrika, Mozambique, Madagaskar, Tanzania, Kenia, Somalië, Djibouti, Soedan en Egypte. In het laatste gedeelte zal het netwerk worden aangesloten op Oman en Saudi-Arabië. Dan, over de Middellandse Zee, zal het aankomen in Italië en van hier naar Frankrijk en Spanje.

Dit netwerk met een grote capaciteit - legt Facebook uit - zal "de pijler zijn van een enorme uitbreiding van het internet in Afrika: eco-nomies bloeien op wanneer er een internet is dat breed toegankelijk is voor bedrijven. Het netwerk zal honderden miljoenen mensen toegang geven van breedband tot 5G. "Dit, in het kort, de officiële motivatie van het project. Eén feit is genoeg om twijfel te zaaien: in Afrika ten zuiden van de Sahara hebben ongeveer 600 miljoen mensen, dat wil zeggen meer dan de helft van de bevolking, geen toegang tot elektriciteit.

Waarvoor wordt het breedbandnetwerk gebruikt? De Afrikaanse elites, die de belangen van de multinationals op het continent vertegenwoordigen, zullen nauwer verbonden zijn met hun moedermaatschappijen.

Het netwerk zal ook andere doeleinden dienen. Twee jaar geleden, in mei 2018, is Facebook een partnerschap aangegaan met de Atlantic Council, een invloedrijke, in Washington gevestigde "onpartijdige organisatie" die "samen met bondgenoten het leiderschap en de betrokkenheid van de VS in de wereld stimuleert". Het specifieke doel van het partnerschap is het garanderen van "het correcte gebruik van Facebook bij verkiezingen over de hele wereld, het monitoren van desinformatie en buitenlandse inmenging, het helpen opleiden van burgers en de burgermaatschappij".

Wat de betrouwbaarheid is van de Atlantische Raad, die vooral in Afrika actief is, kan worden afgeleid uit de officiële lijst van donoren die de Raad financieren: het Pentagon en de NAVO, Lockheed Martin en andere oorlogsindustrieën (waaronder de Italiaanse Leonardo), ExxonMobil en andere multinationals, de Bank of America en andere financiële groepen, de Rockefeller- en Soros-stichtingen.

Het netwerk, dat 16 Afrikaanse landen zal verbinden met 5 Europese NAVO-bondgenoten onder Amerikaans bevel en met 2 Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten, kan niet alleen in economisch opzicht een rol spelen, maar ook in politiek en strategisch opzicht. Het "Digital Forensic Research Lab" van de Atlantische Raad zal elke dag aan de Afrikaanse media en politici kunnen meedelen welk nieuws "nep" is en welk "waar". De persoonlijke informatie en trackingsystemen van Facebook kunnen worden gebruikt om oppositiebewegingen te controleren en aan te pakken. Breedband, zelfs in 5G, kan door de VS en andere speciale krachten worden gebruikt bij hun operaties in Afrika.

Bij de aankondiging van het project benadrukt Facebook dat Afrika "het minst verbonden continent" is en dat het probleem zal worden opgelost door de 37.000 km aan kabels. Ze kunnen echter wel gebruikt worden als een moderne versie van de oude koloniale ketens.