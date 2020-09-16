12 Eylül’de Roma’da düzenlenecek olan « 5G’yi Durdur » gösterisi, belediye başkanlarına mücavir alanları içerisinde 5G antenlerinin kurulumunu düzenlemelerini yasaklayan kararname başta olmak üzere, elektromanyetik dalgaların sağlık ve çevre üzerindeki olası etkileri üzerine odaklanmaktadır.

Ancak bu teknolojinin temel bir yönünü görmezden gelmekte ısrar ediyoruz: askeri kullanımı. Bu konudan daha önce söz etmiş olsak da [1], bunun çok da etkili olduğunu söyleyemeyiz. Pentagon tarafından yürütülen ve resmi olarak belgelenen birbirini izleyen programlar, dokuz ay önce yazdıklarımızı doğrulamaktadır.

2 Mayıs 2020’de onaylanan « 5G Stratejisi », « Savunma Bakanlığı’nın, silahlı kuvvetlerimizin verimliliğini, dayanıklılığını, hızını ve öldürücülüğünü artırmak üzere 5G’nin sunduğu her yerde mevcut olan bağlantıyı kullanan yeni operasyonel kavramlar geliştirmesi ve kullanması gerektiğini » belirtmektedir.

Pentagon halihazırda hava, deniz ve kara kuvvetlerine ait beş üste bu teknolojinin askeri uygulamalarını denemektedir: Hill (Utah), Nellis (Nevada), San Diego (Kaliforniya), Albany (Georgia), Lewis-McChord (Washington). Bu bilgi, Savunma Bakanlığı 5G teknik müdürü Dr. Joseph Evans’ın 3 Haziran’da düzenlediği basın toplantısında doğrulandı.

Evans ardından, 5G’nin askeri uygulamalarının kısa bir süre sonra diğer yedi üste de deneneceğini duyurdu: Norfolk (Virginia), Pearl Harbor-Hickam (Hawaii), San Antonio (Teksas), Fort Irwin (Kaliforniya), Fort Hood (Teksas). ), Camp Pendleton (Kaliforniya), Tinker (Oklahoma).

Uzmanlar, 5G’nin nükleer savaş başlıkları da dahil olmak üzere hipersonik silahların geliştirilmesinde belirleyici bir rol oynayacağını tahmin etmektedir: bu silahları önleyici füzelerden kaçınarak çeşitli yörüngelerde yönlendirmek için, çok hızlı süreler içerisinde muazzam miktarlarda veri toplamak, geliştirmek ve iletmek gerekmektedir. Aynı şey, otomatik sistemlere dayalı bu silahlarla taarruz karşısında savunmayı etkinleştirmek için de gereklidir.

Yeni teknoloji, belirli bir alanda milyonlarca alcı-verici cihazı birbirine bağlama yeteneğine sahip olduğu için battle network (muharebe ağı) içerisinde de kilit öneme sahip olacaktır.

5G, gizli servis ve Özel Kuvvetler için son derece önemli olacaktır: çok daha verimli casusluk sistemlerine imkan verecek ve katil insansız hava araçlarının öldürücülüğünü arttıracaktır.

Bu teknolojinin bu ve diğer askeri uygulamaları muhakkak ki Çin’de ve diğer ülkelerde de araştırılmaktadır. Dolayısıyla 5G ile birlikte yaşamakta olduğumuz sadece bir ticaret savaşı değildir.

Zaten Pentagon’un stratejik belgesi de bunu doğrulamaktadır: « 5G teknolojileri, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerimizin ulusal güvenliği için temel stratejik yetenekleri temsil etmektedir ». Bu nedenle, « onları rakiplerinden korumalıyız » ve müttefikleri NATO çerçevesinde 5G’nin askeri uygulamalarının « birlikte çalışabilirliğini » sağlamak için aynı şekilde davranmaya ikna etmeliyiz.

Bu, İtalya’nın ve ABD’nin diğer Avrupalı müttefiklerinin, telekomünikasyon için 5G cihazlarının tedariki için yapılan ihalelere Huawei’nin ve diğer Çinli şirketlerin katılımını neden yasakladıklarını açıklamaktadır.

Dr. Joseph Evans Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında, « 5G teknolojisi », başta Çin ve Rusya olmak üzere yalnızca rakipleri önünde değil, ama müttefikleri karşısında bile « ABD’nin askeri ve ekonomik avantajlarının muhafazası için hayati önem taşımaktadır ».

Bu amaçla, « Savunma Bakanlığı », askeri ve sivil olmak üzere « iki amaçlı kullanımı olan uygulamalar » dahil, « 5G’nin askeri uygulamalarına yönelik bu devasa yatırımlardan yararlanmak için 5G teknolojisine yüz milyarlarca dolar yatırım yapan sınai ortaklarla yakın bir şekilde çalışmaktadır ».

Başka bir deyişle, özel şirketler tarafından gerçekleştirilen ticari 5G şebekesi, ağın sadece askeri amaçlarla gerçekleştirilmesi durumunda gerekecek olandan çok daha düşük bir maliyetle Pentagon tarafından kullanılmaktadır.

Bize « hayatlarımızı değiştireceği » sözü verilen, ancak aynı zamanda insan neslinin sonu anlamına gelecek bir savaşta yeni nesil silahların gerçekleştirilmesine de yarayacak olan teknolojinin bedelini, çokuluslu 5G şirketlerinin hizmetlerini satacağı ortak kullanıcılar ödeyecektir.