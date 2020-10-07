Ghedi (Brescia) askeri havaalanında, İtalyan Hava Kuvvetleri’nin nükleer bombalarla donanmış F-35A avcı uçakları için ana harekat üssünü inşa etme çalışmaları başlıyor. İhaleyi 91 milyon Euro’luk bir teklifle kazanan Bari’deki Matarrese Spa, avcı uçaklarının bakımı için büyük bir hangar (6.000 m2’den fazla) ve uçuş komutanlığı ve uçuş simülatörlerini barındıracak olan « konuşmaların açığa çıkmasını önlemek için » mükemmel bir ısı ve ses yalıtımına sahip küçük bir bina da inşa edecek.

Her biri içerisinde uçuşa hazır avcı uçaklarının bulunacağı 15 adet küçük hangar bulunan iki uçuş hattı gerçekleştirilecektir. Bu, bundan üç yıl önce [1] yayınladığımız şeyi, yani projenin (o zamanlar Savunma Bakanı olan Roberta Pinotti tarafından başlatılan) en az 30 adet F-35A avcı uçağının konuşlandırılmasını öngördüğünü doğrulamaktadır.

F-35’lerin üsleneceği, çitle çevrili ve gözetim altında olacak olan alan, havalimanının geri kalanından ayrı ve çok gizli olacaktır. Bunun nedeni açıktır: yeni avcı uçaklarının yanında Ghedi’de, ihalede görünmeyen gizli bir depoda, ABD’ye ait yeni B61-12 bombaları konuşlandırılacaktır.

6. Stormo’ya ait PA-200 Tornado’ların silahlandırıldığı mevcut B-61’ler gibi, B61-12’ler de, « İtalyan Hava Kuvvetlerinin NATO 6. Stormo’suna yönelik ABD savaş yedeğindeki silahların alınması, depolanması ve bakımından sorumlu » ABD özel birimi (US Air Force 704th Munitions Support Squadron - ABD Hava Kuvvetleri 704ncü Mühimmat Destek Filosu) tarafından kontrol edilecektir. ABD Hava Kuvvetlerinin aynı birimi, 6. Stormo’nun « taarruz görevini doğrudan desteklemek » ile sorumludur.

İtalyan pilotlar şimdiden hava kuvvetlerinin Arizona’daki Luke ve Florida’daki Eglin üslerinde, ABD komutasındaki nükleer taarruz görevleri da dahil olmak üzere F-35A’ların kullanımı konusunda eğitilmektedir.

Aynı türden, silahlı veya B61-12 ile silahlandırılabilen avcı uçakları, 5 000 saatlik uçuş sürelerini zaten aştıkları Amendola (Foggia) üssünde konuşlandırıldı. Bunlara ek olarak Aviano’da konuşlu ABD Hava Kuvvetlerine ait B61-12’lerle donatılmış F-35’ler de olacaktır.

Yeni F-35A avcı uçağı ve yeni B61-12 nükleer bombası bütünleşik bir silah sistemi oluşturmaktadır: uçağın kullanımı, bombanın kullanılmasını içermektedir. Savunma Bakanı Guerini (Pd), İtalya’nın 60’ı nükleer yetenekli Model A olmak üzere 90 adet F-35 avcı uçağı satın alma taahhüdünü sürdürdüğünü doğruladı.

İkinci düzey ortak olarak F-35 programına katılım, İtalya’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlılığını güçlendirmektedir. Cameri’deki (Novara) F-35 tesisini yöneten Leonardo şirketinin önderlik ettiği İtalyan savaş endüstrisi, dünyanın en büyük savaş endüstrisi, F-35 yapımcısı Lockheed Martin şirketinin önderlik ettiği devasa ABD askeri-sınai kompleksiyle gün geçtikçe daha fazla bütünleşmektedir.

Aynı zamanda, kendi topraklarında nükleer silah bulundurmasını yasaklayan Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na bağlı olan nükleer olmayan bir devlet olan İtalya, Rusya ve diğer ülkelere yönelik ABD/NATO nükleer stratejisinin ön cephe üssü olma işlevinde her zamankinden daha tehlikeli bir rol oynamaktadır.

Her uçağın ambarında iki adet B61-12 taşıyabildiğinden, sadece Ghedi’deki 30 adet F-35A dahi tek başına en az 60 nükleer bomba yeteneğine sahip olacaktır. Amerikan Biliminsanları Federasyonu’na göre, ABD’nin 2022’den itibaren İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde konuşlandıracağı F-35’lere yönelik yeni « taktik » B61-12 bombası, daha hassas ve hedeflere daha yakın bir konumda olacağından « Amerika Birleşik Devletleri’nde konuşlandırılan stratejik bombalarla aynı askeri yeteneğe sahip olacaktır ».

Son olarak, henüz tanımlanmamış olan maliyetler sorusu vardır. Amerika Birleşik Devletleri Kongre Araştırma Servisi, Mayıs 2020’de, bir F-35’in ortalama fiyatının 108 milyon dolar olduğunu tahmin etmektedir, ancak bunun « motorsuz uçağın fiyatı olduğunu » belirtti; ki motorun maliyeti 22 milyon dolardır. Lockheed Martin’in gelecek için vaat ettiği gibi daha düşük bir fiyata bile satın alındığında, F-35’in sürekli güncellenmesi, mürettebatın eğitimi ve uçağın kullanımı için gereken masraflar devreye girmektedir. Bir F-35’in bir saatlik uçuşunun maliyeti –US Air Force belgelerine göre– 42 000 doların üzerindedir. Bu, Amendola’daki F-35’lerin 5 000 uçuş saatinin devlet hazinemize 180 milyon Euro’ya mal olduğu anlamına gelmektedir.