25 Ekim 2020’de Face The Nation’da (CBS) soruları yanıtlayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Ermenistan’ın AGİT tarafından dayatılan ateşkesi kabul ettiğini, ancak Azerbaycan’ın bunu henüz yapmadığını belirtti.

Çeviri
Osman Soysal