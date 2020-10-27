25 Ekim 2020’de Face The Nation’da (CBS) soruları yanıtlayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Ermenistan’ın AGİT tarafından dayatılan ateşkesi kabul ettiğini, ancak Azerbaycan’ın bunu henüz yapmadığını belirtti.
Osman Soysal
25 Ekim 2020’de Face The Nation’da (CBS) soruları yanıtlayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Ermenistan’ın AGİT tarafından dayatılan ateşkesi kabul ettiğini, ancak Azerbaycan’ın bunu henüz yapmadığını belirtti.
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