Pakistan, Ermenilere karşı Azerbaycan ordusunu desteklemek için Pakistan askerlerinin gönderildiğine ilişkin Facebook’taki Azeri ve Türk hesaplarının yayınladığı haberleri defalarca yalanladı.

Bununla birlikte, Hindistan televizyonu WİON ve Rus gazetesi Kommersant’ın sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a göre [1], çatışmanın başlangıcında Hindistan’a karşı gizli servisler tarafından kullanılan örgütler (Cemaat-i-İslami, Ceyş-e-Muhammed, El-Bedir) içerisinden Pakistanlı cihatçılar devşirildi. Bunlar Peşaver’den Bakü’ye gönderildiler ve şu anda sahada çarpışmaktadırlar.

Buna karşılık Türkiye’nin, Pakistan’ın Keşmir üzerindeki toprak taleplerini daha fazla destekleme sözü verdiği iddia ediliyor.

Geçmişte, Türkiye ve Pakistan, ABD liderliğindeki birçok gizli operasyonda işbirliği yaptı.

Bu arada Arstakh, Hama doğumlu Suriyeli mahkum Mehred Muhammed Alşkher’in bir videosunu yayınladı. Türkiye’nin talebi üzerine ve ayda 250 dolar maaşla katibasındakilerle birlikte Ermenilere karşı savaşmaya geldiğini itiraf etti.