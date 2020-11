Der französische Innenminister Gérald Darmanin (Foto) hat mit der Zusammenstellung eines Dossiers begonnen, mit dem die Auflösung der "Grauen Wölfe" durch den Ministerrat eingeleitet werden soll.

Ende Oktober 2020 haben die Grauen Wölfe versucht, anti-armenische Pogrome in Frankreich zu organisieren und die Gedenkstätte für den Völkermord an den Armeniern verwüstet.

Die Grauen Wölfe sind eine bewaffnete faschistische Gruppe, die den bewaffneten Arm der Türkisch-Nationalistischen Aktionspartei (MHP) bildet. Sie sind auch die geheime türkische Miliz in den Diensten des stay-behind Netzwerks der NATO.

Sie ermordeten tausende Oppositionelle in den 70er Jahren und beteiligten sich an der Aggression gegen Syrien in den Reihen der freien syrischen Armee (FSA).

Sie waren es, die Papst Johannes Paul II. zu ermorden versuchten, als er die Ostpolitik von Kardinal Agostino Casaroli mit der Sowjetunion (1981) unterstützte und ihren Mord-Versuch dem bulgarischen Geheimdienst zuschrieb.

Sie unterscheiden sich von der Politik von Präsident Erdoğan nur in zwei Punkten: Sie sind nicht religiös und verachten (unter anderem) die Iraner.