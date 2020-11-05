Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin (fotoğraf) « Bozkurtlar »ın Bakanlar Kurulu tarafından feshedilmesi için dava dosyasını hazırlamaya başladı.
Bozkurtlar, Ekim 2020’nin sonunda Fransa’da Ermeni karşıtı pogromlar düzenlemeye çalıştı ve Ermeni Soykırımı Anıtı’nı tahrip etti.
Bozkurtlar, Türk Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) silahlı kanadını oluşturan silahlı bir faşist gruptur. Aynı zamanda NATO’nun stay behind ağının hizmetinde olan Türk gizli milisleridir.
1970’li yıllarda binlerce muhalifi katlettiler ve Özgür Suriye Ordusu saflarında Suriye’ye yönelik saldırıya katıldılar.
Sovyetler Birliği ile birlikte Kardinal Agostino Casaroli’nin Ostpolitik’ini desteklediğinde (1981) Papa II. John Paul’e suikast girişiminde bulunan ve cinayet girişimlerini Bulgar gizli servislerinin üzerine yıkmaya çalışan onlardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikasından sadece iki noktada ayrılmaktadırlar: dindar değiller ve İranlıları (diğerlerinin yanı sıra) hor görmektedirler.
Murat Özdemir