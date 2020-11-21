Etiyopya ordusu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’u Tigray’deki savaşın mafya babası olmakla suçladı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopya’nın eski Sağlık (2005-2012), sonra Dışişleri Bakanıdır (2012-2016). SSCB’nin dağılmasından bu yana Marksizm-Leninizmi terk eden bir parti olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FLPT) lideridir.

FLPT, 4 Kasım 2020’de silahlı mücadeleyi yeniden başlatma kararı aldı. Bunun üzerine Etiyopya ordusu hemen bir güvenlik operasyonu başlattı. Çatışma aslında Oromo etnik grubu (Başbakan ve Nobel Barış Ödülü sahibi Abiy Ahmed’in de dahil olduğu) ile Tigraylılar arasındaki aşiret mücadelesine dayanmaktadır.

Etiyopya Genelkurmay Başkanı General Berhanu’ya göre, Tedros Adhanom Ghebreyesus’un isyancılara silah temin etmek üzere çeşitli Afrika devletleri nezdinde girişimde bulundu. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi savaşçılarını silah tedariki konusunda Mısır’dan yardım elde etmeyi başardığı söylenmektedir.