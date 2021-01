Vor den skeptischen Augen der ganzen Welt hat Präsident Nicolás Maduro bekannt gegeben, dass venezolanische Forscher ein 100-prozentig wirksames Medikament gegen Covid-19, Carvativir, ohne Nebenwirkungen entwickelt haben.

Dieses Medikament wurde neun Monate lang getestet. Man weiss nicht, was seine Basis ist. Man weiss nur, dass es ein antivirales Mittel ist.

Präsident Maduro versicherte, dass dieses Produkt in allen Verbündeten der ALBA (Bolivianische Allianz für Amerika) verbreitet werden würde. "Zehn Tropfen unter der Zunge, alle vier Stunden, und das Wunder vollzieht sich", versicherte er, ohne zu sagen, in welchem Stadium der Krankheit dieses Medikament verschrieben werden soll.

Carvativir wird als "die wundersamen Tröpfchen des seligen José Gregorio Hernández" bezeichnet, in Anlehnung an den Gründer der venezolanischen Virologie Schule, der in den Orden starb und dessen Heiligsprechungsverfahren von Papst Johannes Paul II. eröffnet wurde.

Venezuela, dessen Gesundheitssystem zusammengebrochen ist, importiert 10 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V.