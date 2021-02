Die City von London - ein unabhängiger Mikrostaat des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland - wurde vom Austrittsvertrag des Königreichs der Europäischen Union ausgeschlossen. Daraus folgt, dass sie das Recht auf Transaktionen in Euro verloren hat.

Innerhalb eines Monats gingen die Transaktionen in der City um mehr als die Hälfte zugunsten der Börsen in Amsterdam, Paris und New York zurück.

London und Brüssel setzen ihre Verhandlungen fort, aber die Europäische Union hat hier eindeutig ein sehr wirksames Mittel gefunden, um Druck auf ihren Nachbarn auszuüben.