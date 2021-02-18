ABD Katolik Kilisesi, Başkan Biden’ın girişimleri karşısında kendisini nasıl konumlandıracağı konusunda kararını veremiyor. Ekoloji ya da göçmenlerle ilgili kararnamelerinin iyi niyetleri hakkında konuşmaktan daha çok siyasi amaçlar uğruna kullandırılmasına izin verilmemesi söz konusudur.

Amerika Birleşik Devletleri Piskoposluk Konferansı başkanı Monsenyör José H. Gomez (Los Angeles Başpiskoposu), imanlılara yeni Başkan Biden’ı desteklemeleri çağrısında bulunan uzun bir mektup yayınladı, ancak onları kürtaj ve evlilik gibi çeşitli etik konuları ele alma tarzı konusunda uyardı.

Kardinal Blase Cupich (Chicago Piskoposu, Papa Francis’e yakın) bu metni derhal « aceleyle hazırlanmış » olarak nitelendirdi ve piskoposluk konferansına kabul edilmemiş olduğuna üzüldüğünü açıkladı. Çok sayıda piskopos ve başka bir kardinal bunun üzerine açık tavır aldı ve ABD Katolik Kilisesi yetkililerini sarsan iç tartışmayı kamuoyuna açıkladı.

Bu kriz 1980’lerden beri benzeri görülmemiş bir krizdir.

Seçim kampanyası sırasında Joe Biden’ı açıkça destekleyen H. Pope Francis, pastoral çizgisini paylaştığı Kardinal Cupich’i Vatikan’da özel olarak kabul etti. Çizgisini daha önce « fazla öğretici » olarak nitelendirdiği Monsenyör Gomez ile telefon iletişimine geçti.

Vatikan, bir Katolik’in Beyaz Saray’a girmesine yardımcı olduğu için mutlu görünmekle birlikte onun bulunacağı girişimler konusunda endişelidir.

Bu kriz, Joe Biden’ın göreve başladıktan sonra oluşturulması beklenen İnanç Temelli Girişimler Ofisi’ni (Beyaz Saray İnanç ve Komşuluk Temelli Ortaklıklar Ofisi olarak yeniden adlandırıldı) yeniden yapılandırmasını iki hafta ertelemesine neden oldu.