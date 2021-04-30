Başkan Biden’in göreve başlaması başlangıçta Vatikan tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ikinci kez bir Katolik’in göreve gelmesi olarak selamlanırken, Katolik Kilisesi danışmanlarının gözünde bu mutluluk çok da uzun sürmedi.

ABD piskoposları, Haziran ayında yapılacak bir sonraki piskoposluk konferansında onu aforoz etme önerisini ele alacaklar.

Burada kürtaj konusundaki konumunu netleştirmesi beklentisi söz konusudur. Başkan Biden herkesi vicdanıyla baş başa mı bırakıyor yoksa bu uygulamayı teşvik etmek mi istiyor?