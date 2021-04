Guten Tag. Ich spreche heute im Roosevelt-Saal, dem Vertragssaal des Weißen Hauses, genau dort, wo Präsident George W. Bush im Oktober 2001 unserem Land mitteilte, dass die Streitkräfte der Vereinigten Staaten Angriffe auf Ausbildungslager für Terroristen in Afghanistan gestartet haben. Nur wenige Wochen waren vergangen seit den Anschlägen auf unser Land, die 2.977 unschuldige Seelen getötet haben, Lower Manhattan in eine Katastrophenzone verwandelten, Teile des Pentagon zerstörten, eine Kampagne in Shanskville, Pennsylvania, zum Heiligen Land machten und das Versprechen hervorbrachten, das "Amerika nie vergessen wird".

Wir sind 2001 nach Afghanistan gereist, um Al-Kaida zu jagen, um zukünftige Terroranschläge gegen die USA zu verhindern, die in Afghanistan geplant würden. Unser Ziel war klar. Der Grund war berechtigt. Unsere NATO-Verbündeten und unsere Partner waren solidarisch mit uns. Und ich habe diese Militäroperation unterstützt, wie die überwältigende Mehrheit der Kongressabgeordneten.

Mehr als sieben Jahre später, im Jahr 2008, wenige Wochen bevor wir den Eid ablegten, als Präsident Obama und ich kurz vor der Vereidigung standen, bat mich Präsident Obama, nach Afghanistan zu gehen und ihm über die Kriegssituation in diesem Land Bericht zu erstatten. Ich war in Afghanistan, im Kunar-Tal, einer unzugänglichen Bergregion an der Grenze zu Pakistan. Was ich bei dieser Reise gesehen habe, hat meine Überzeugung bestärkt, dass nur die Afghanen das Recht und die Verantwortung haben, ihr Land zu führen, und dass die immer mehr ankommenden US-Streitkräfte weder eine dauerhafte afghanische Regierung schaffen noch aufrechterhalten können.

Ich war davon überzeugt, dass unsere Präsenz in Afghanistan speziell darauf gerichtet sein sollte, warum wir in erster Linie dorthin gegangen sind, nämlich dafür zu sorgen, dass Afghanistan nicht als Basis benutzt wird, um unser Land erneut anzugreifen. Wir haben dieses Ziel erreicht.

Ich hatte, wie viele andere auch, gesagt, dass wir Osama bin Laden bis zu den Toren der Hölle verfolgen würden, wenn es sein muss. Das ist genau das, was wir getan haben, und wir haben ihn erwischt. Wir haben fast zehn Jahre gebraucht, um das Engagement von Präsident Obama in die Tat umzusetzen. Und genau das ist passiert. Osama bin Laden ist zu Ende.

Das war vor zehn Jahren. Denken Sie darüber nach. Vor zehn Jahren haben wir Bin Laden vor Gericht gestellt, und dann waren wir weitere 10 Jahre in Afghanistan. Seitdem sind unsere Gründe für den Verbleib in Afghanistan immer unklarer geworden, auch wenn sich die terroristische Bedrohung, die wir bekämpft hatten, geändert hat.

In den letzten 20 Jahren hat sich die Bedrohung auf die ganze Welt zerstreut und metastasiert: Al-Shabaab in Somalia, Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel, Al-Nusra in Syrien, Daesch, das versucht hat, ein Kalifat in Syrien und im Irak zu schaffen und in vielen Ländern Afrikas und Asiens ihm ergebene Gruppen zu gründen.

Da die terroristische Bedrohung nun an vielen Orten besteht, macht es für mich und unsere Führer wenig Sinn, dass Tausende von Truppen, die sich auf ein einziges Land konzentrieren, milliardenschwere Dollar pro Jahr kosten. Wir können diesen Zyklus, der darin besteht, unsere militärische Präsenz in Afghanistan zu verlängern oder auszuweiten, nicht fortsetzen, in der Hoffnung, die idealen Voraussetzungen für unseren Rückzug zu schaffen, in Erwartung eines anderen Ergebnisses.

Ich bin der vierte Präsident der Vereinigten Staaten, der seit der Präsenz amerikanischer Truppen in Afghanistan im Amt ist. Es gab zwei Demokraten, zwei Republikaner, und ich werde diese Verantwortung nicht an einen fünften Präsidenten weitergeben.

Nachdem ich unsere Verbündeten und Partner, unsere militärischen Führer, unsere Geheimdienste, unsere Diplomaten und Entwicklungsexperten, den Kongress, die Vizepräsidentin, so wie Präsident Ashraf Ghani und viele andere Akteure aus der ganzen Welt eingehend konsultiert habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es an der Zeit ist, den längsten Krieg der Vereinigten Staaten zu beenden. Es ist Zeit, unsere Truppen nach Hause zu bringen.

Als ich mein Amt antrat, erbte ich ein gut ausgehandeltes diplomatisches Abkommen zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und den Taliban, das den Abzug der US-Truppen am 1. Mai 2021 vorsah, nur drei Monate nach meiner Amtseinführung. Das ist die Verpflichtung, die wir geerbt haben.

Es ist nicht unbedingt das, was ich selbst ausgehandelt hätte, aber es ist ein Abkommen, das von der Regierung der Vereinigten Staaten getroffen wurde, und das zählt. Gemäß diesem Abkommen und ihrem nationalen Interesse werden die Vereinigten Staaten mit dem endgültigen Abzug ihrer Truppen am 1. Mai dieses Jahres beginnen.

Wir werden nicht in Eile handeln, sondern verantwortungsvoll, geordnet und sicher. Und wir werden in völliger Abstimmung mit unseren Verbündeten und Partnern handeln, die heute mehr Truppen in Afghanistan stationiert haben als wir.

Und die Taliban müssen wissen, dass, wenn sie uns angreifen, während wir uns zurückziehen, wir uns verteidigen und unsere Partner verteidigen werden, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln.

Unsere Verbündeten und Partner haben uns fast 20 Jahre lang unterstützt, und wir sind ihnen sehr dankbar für ihre Beiträge zu unserer gemeinsamen Mission und für die Opfer, die sie gebracht haben.

Der Plan war, zusammen reinzukommen und zusammen zu gehen. Noch vor dem 20. Jahrestag der verabscheuungswürdigen Anschläge vom 11. September 2001 werden die amerikanischen Truppen und die von unseren NATO-Alliierten und unseren Einsatzpartnern entsandten Truppen Afghanistan verlassen.

Aber wir werden uns weiterhin auf die terroristische Bedrohung konzentrieren. Wir werden unsere Fähigkeiten zur Terrorismusbekämpfung und die großen Mittel, die uns in der Region zur Verfügung stehen, neu organisieren, um zu verhindern, dass die Gefahr, der unser Land in der Ferne ausgesetzt ist, erneut auftaucht. Wir werden die Taliban dafür verantwortlich machen, damit sie nicht zulassen, dass Terroristen die USA oder ihre Verbündeten vom afghanischen Boden aus bedrohen. Auch die afghanische Regierung hat diese Verpflichtung übernommen. Wir werden angesichts der Bedrohungen, denen wir heute ausgesetzt sind, mobilisiert bleiben.

Unter meiner Führung verfeinert mein Team unsere nationale Strategie, um terroristische Bedrohungen zu verfolgen und zu vereiteln, nicht nur in Afghanistan, sondern wo auch immer sie entstehen. Und sie sind bereit in Afrika, im Nahen Osten und anderswo.

Ich habe gestern mit Präsident Bush gesprochen, um ihn über meine Entscheidung zu informieren. Auch wenn wir im Laufe der Jahre viele politische Differenzen gehabt haben, sind wir in unserem Respekt und in unserer Unterstützung für die Tapferkeit, den Mut und die Integrität der Männer und Frauen, die zu den Streitkräften der Vereinigten Staaten gehören, eindeutig vereint. Ich bin ihnen sehr dankbar für die Tapferkeit und Hartnäckigkeit, die sie in den fast zwanzig Jahren des Kampfes bewiesen haben. Unser Land hat eine Schuld ihnen gegenüber, für immer, ihnen und ihren Familien gegenüber.

Wie Sie alle wissen, dienen weniger als 1% der Amerikaner unter den Flaggen. Wir, die wir die restlichen 99 Prozent bilden, sind ihnen dankbar. Wir schulden ihnen viel. Sie haben nie vor einer Mission zurückgeschreckt, die wir ihnen anvertraut haben.

Ich sah ihre Tapferkeit mit eigenen Augen, als ich nach Afghanistan reiste. Ihre Entschlossenheit hat nie nachgelassen. Sie haben einen beträchtlichen Preis in unserem Namen bezahlt, und eine dankbare Nation dankt ihnen.

Wir werden nicht mehr militärisch in Afghanistan involviert sein, aber unsere diplomatische und humanitäre Aktion wird fortgesetzt. Wir werden die afghanische Regierung weiterhin unterstützen. Wir werden den afghanischen Sicherheits- und Verteidigungskräften weiterhin Hilfe gewähren.

Zusammen mit unseren Partnern haben wir eine ständige Truppe ausgebildet und ausgestattet, die heute mehr als 300000 afghanische Mitarbeiter und in den letzten 20 Jahren hunderttausende weitere Mitarbeiter zählt. Sie werden weiterhin tapfer für das afghanische Volk kämpfen, unter großen Opfern. Sie werden die Friedensgespräche unterstützen, so wie wir selbst die Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban unter der Führung der Vereinten Nationen unterstützen werden. Und wir werden die Rechte der afghanischen Frauen und Mädchen weiterhin unterstützen, indem wir weiterhin umfangreiche humanitäre und Entwicklungshilfe leisten.

Und wir werden andere Länder, andere Länder in der Region auffordern, mehr zu tun, um Afghanistan zu unterstützen, insbesondere Pakistan, Russland, China, Indien und die Türkei. Die Stabilität Afghanistans ist absolut im Interesse dieser Länder.

In den nächsten Monaten werden wir auch darüber entscheiden, wie die Aufrechterhaltung der diplomatischen Präsenz der USA in Afghanistan aussehen wird, insbesondere wie wir die Sicherheit unserer Diplomaten gewährleisten werden.

Ja, ich weiß... Man hört oft lauthals sagen, dass Diplomatie nicht ohne eine starke amerikanische Präsenz als Hebel erreicht werden kann. Wir haben diesem Argument zehn Jahre gegeben. Es hat sich nie bewährt, weder als wir 98000 Menschen in Afghanistan stationiert hatten, noch als nur ein paar Tausend übrig blieben.

Unsere Diplomatie braucht nicht, dass wir unsere Soldaten der Gefahr aussetzen, dass amerikanische Soldaten im Einsatz sind. Wir müssen diese Denkweise ändern. Amerikanische Soldaten dürfen nicht als Tauschmittel zwischen den kriegsführenden Parteien anderer Länder eingesetzt werden. Dies ist nur ein Rezept, um die amerikanischen Truppen auf unbestimmte Zeit in Afghanistan zu halten.

Ich weiß auch, dass viele sagen werden, dass wir den Kampf in Afghanistan fortsetzen müssen, denn der Abzug unserer Truppen würde Amerikas Glaubwürdigkeit und Amerikas Einfluss in der Welt untergraben. Ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall.

Wir waren in Afghanistan wegen eines schrecklichen Anschlags, der vor 20 Jahren verübt wurde. Und das kann nicht als Rechtfertigung dafür gelten, dass wir noch im Jahr 2021 dort sind.

Anstatt in den Krieg gegen die Taliban zurückzukehren, müssen wir uns auf die vor uns liegenden Herausforderungen konzentrieren. Wir müssen terroristische Netzwerke aufspüren und stören, die sich seit dem 11. September weit über die Grenzen Afghanistans hinaus erstrecken.

Wir müssen den amerikanischen Wettbewerb stärken, um uns in dem Wettstreit eines sich immer stärker behauptenden Chinas zu messen. Wir müssen unsere Bündnisse stärken und mit unseren gleichgesinnten Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die internationalen Normen für Cyberbedrohungen und neue Technologien, die unsere Zukunft prägen, auf unseren demokratischen Werten beruhen, und nicht auf denen der Autokraten.

Wir müssen diese Pandemie überwinden und das globale Gesundheitssystem stärken, um uns auf die nächste Pandemie vorzubereiten, denn es wird noch eine geben.

Wir werden unseren Gegnern und Konkurrenten auf lange Sicht viel schwerer gegenüberstehen, wenn wir die Schlachten der nächsten 20 Jahre austragen, nicht der 20 Jahre, die gerade verstrichen sind.

Und schließlich das Hauptargument, um länger zu bleiben, mit dem meine drei Vorgänger zu kämpfen hatten: Niemand schlägt vor, dass wir für immer in Afghanistan bleiben sollten, aber jetzt ist nicht der Augenblick zu gehen.

Im Jahr 2014 veröffentlichte die NATO eine Erklärung, in der sie erklärte, dass die afghanischen Sicherheitskräfte bis Ende dieses Jahres die volle Verantwortung für die Sicherheit des Landes tragen würden. Das war vor sieben Jahren.

Also, wann kommt der richtige Moment zu gehen? In einem Jahr? In zwei Jahren? In 10 Jahren? Mit 10, 20, 30 Milliarden Dollar zusätzlich zu den Billionen, die wir bereits ausgegeben haben?

"Nicht jetzt." So sind wir dahin gekommen, wo wir sind. Gegenwärtig stellt die Verlängerung unserer Präsenz über den 1. Mai hinaus, in Ermangelung eines klaren Zeitplans für den Rückzug, ein großes Risiko dar.

Wenn wir stattdessen die Strategie eines amerikanischen Rückzugs annehmen, die an Bedingungen vor Ort geknüpft ist, müssen wir klare Antworten auf folgende Fragen haben: Welche Bedingungen müssen genau erfüllt sein, damit wir uns zurückziehen können? Welche Mittel und wie lange wird es dauern, sie zu vereinen? Und zu welchen zusätzlichen menschlichen und finanziellen Kosten?

Ich höre keine richtigen Antworten auf diese Fragen. Und wenn wir darauf nicht reagieren können, dann dürfen wir meiner Meinung nach nicht bleiben. Die Tatsache ist, dass ich später am Tag zum Arlington National Friedhof gehen werde, Sektion 60, dieses heilige Denkmal zum Gedenken an das amerikanische Opfer.

In Abschnitt 60 sind die Toten unserer jüngsten Kriege begraben, darunter viele Frauen und Männer, die in Afghanistan und im Irak im Kampf gefallen sind. Die beruhigende historische Distanz existiert in Abschnitt 60 nicht. Die Trauer ist immer noch stark. Es ist eine instinktive Erinnerung an die gegenwärtigen Kosten des Krieges.

In den letzten 12 Jahren, seit ich zum Vizepräsidenten gewählt wurde, trage ich eine Karte bei mir, die mich an die genaue Zahl der im Irak und in Afghanistan getöteten US-Soldaten erinnert. Dies ist die genaue Zahl, nicht eine ungefähre oder eine gerundete Zahl, denn all diese Toten sind heilige Menschen, die ganze Familien zurückgelassen haben. Wir müssen jeden dieser Todesfälle genau erfassen.

Bis heute starben 2488 [2,448] US-Soldaten und Personal im Rahmen der Operation "Enduring Freedom" und der Operation Freedom‘s Sentinel, unserer Konflikte in Afghanistan. Und 20.722 wurden verletzt.

Ich bin der erste Präsident seit 40 Jahren, der weiß, was es bedeutet, ein Kind in einem Kriegsgebiet zu haben. Während des gesamten Vorganges werde ich von der Erinnerung an den Moment geleitet, als mein heute verstorbener Sohn Beau im Irak stationiert wurde. Ich erinnere mich, wie stolz er war, seinem Land zu dienen. Wie entschlossen er war, eingesetzt zu werden, und wie es auf ihn und uns alle zu Hause wirkte.

Wir haben heute bereits Soldaten in Afghanistan stationiert, deren Eltern im selben Krieg gedient haben. Wir haben Soldaten, die noch nicht geboren waren, als unsere Nation am 11. September angegriffen wurde.

Der Krieg in Afghanistan sollte anfänglich nicht mehrere Generationen dauern. Wir wurden angegriffen. Wir sind mit klaren Zielen in den Krieg gezogen. Wir haben diese Ziele erreicht. Bin Laden ist tot, und Al-Kaida wurde in Afghanistan stark geschwächt. Und es ist an der Zeit, diesen ewigen Krieg zu beenden.

Danke, dass du mir zugehört hast. Gott beschütze unsere Truppen. Gott segne all diese Familien, die in dieser Sache jemanden verloren haben.