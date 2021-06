Wir, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joseph R. Biden und der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin, stellen fest, dass die Vereinigten Staaten und Russland gezeigt haben, dass wir selbst in Zeiten der Spannungen in der Lage sind, auf dem Weg zu unseren gemeinsamen Zielen der Gewährleistung der Vorhersehbarkeit in strategischen Fragen fortzuschreiten, und die Gefahren bewaffneter Konflikte und der Bedrohung durch einen Atomkrieg zu verringern.

Die jüngste Verlängerung des New START-Vertrags ist ein Zeichen unseres Bekenntnisses zur Kontrolle der Kernwaffen. Wir bekräftigen heute den Grundsatz, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf.

Im Einklang mit diesen Zielen werden die USA und Russland in naher Zukunft gemeinsam einen bilateralen, integrierten und fundierten Dialog über strategische Stabilität entschlossen aufnehmen. Mit diesem Dialog wollen wir die Grundlagen für künftige Maßnahmen zur Rüstungskontrolle und zur Risikominderung schaffen.