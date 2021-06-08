İran’da cumhurbaşkanlığı seçimleri için kampanya dönemi 28 Mayıs Cuma günü başladı. Muhafızlar Konseyi birkaç aday belirledi ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da dahil olmak üzere diğer adayları seçimlerin dışında tuttu.

Devrimin Rehberi Ayetullah Ali Hamaney 27 Mayıs’ta adayları kendilerini « genç işsizliği » ve « dezavantajlı sınıfın geçim araçları » gibi ekonomik sorunlarla sınırlamaya çağırdı.

Polis şefi General Hüseyin Aştari 28 Mayıs’ta « insanları oy kullanmamaya teşvik eden » kişileri kovuşturmakla tehdit etti.

Tahran Başsavcısı Ali Alkasi-Mehr 30 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı adaylarını « kırmızı çizgileri » aşmamaları aksi taktirde « kendileriyle kararlı bir şekilde ilgilenileceği » konusunda uyardı.

Seçmenlerin en az yarısının sandık başına gidip Rehber’in adayı, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi’yi (fotoğraf) seçmesi için dini yetkililer tarafından her yol denenmektedir.