İran İslam Cumhuriyeti, « aile desteği ve nüfusun gençleştirilmesi » için kampanya başlattı.

Bu kampanya, çok sayıda çocuk sahibi olmayı teşvik etmeyi ve bekarlığı ve hala geçerli olan) kürtaja (sadece evli kadınlara izin verilen) başvurulmasını kınamayı amaçlıyor.

Kampanya, Şeyh İbrahim Reisi yönetimi tarafından getirilen ve geçen ay kabul edilen bir yasadan kaynaklanıyor.

Başkan Yardımcısı ve Kadınlardan Sorumlu Bakan Ansieh Hazal (fotoğrafta) de küçük yaşta evlilikten yana tavır aldı.