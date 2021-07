Este artículo este parte del libro De la impostura del 11 de septiembre a ‎Donald ‎Trump. ‎Ante nuestra ‎mirada, la gran farsa de las primaveras árabes.‎ Ver la tabla de contenidos

Francois Hollande y Emmanuel Macron llegaron a presidentes ‎de Francia sin tener absolutamente ninguna experiencia en política exterior, sector que ‎por demás ni siquiera creían importante. Ignorando sus responsabilidades como jefes ‎de Estado, Hollande y Macron se limitaron a seguir los consejos de su entorno inmediato y ‎acabaron viéndose comprometidos en crímenes contra la humanidad.

La intervención de Rusia

‎ En septiembre de 2015, el gobierno de Hollande recibe con estupefacción la noticia ‎del ‎despliegue ‎militar ruso en Siria. Aunque Moscú y Damasco habían estado preparando ‎ese paso ‎durante 3 años, ‎París nunca imaginó que llegarían a concretarlo. El gobierno francés ‎se sorprende aún ‎más en ‎agosto de 2016, cuando Rusia instala otra base, esta vez en Irán, ‎aunque hacía un año ‎que Teherán y Moscú se habían puesto de acuerdo. ‎

Las fuerzas armadas de la Federación Rusa muestran gran cantidad de nuevas armas y ‎utilizan ‎el ‎campo de batalla sirio para promover su industria militar. En unos meses, ‎los aviones ‎rusos ‎destruyen una a una todas las fortificaciones que el grupo francés Lafarge ‎había construido para los yihadistas. ‎Pero ‎París demora en entender lo que sucede, sobre todo porque Washington ‎no se apresurará ‎a ‎hacérselo saber. Rusia ha instalado en la ciudad siria de Latakia un ‎dispositivo que anula los sistemas ‎de ‎control y mando de la OTAN [1]. La alianza atlántica se queda sorda y ciega en un ‎radio de ‎‎300‎‏ ‏kilómetros alrededor de Latakia, en la costa siria del Mediterráneo. Además, ‎cuando los ‎aviones ‎de la OTAN entran en esa zona ni siquiera logran hacer funcionar su ‎armamento [2]. Para que ‎los ‎actores internacionales puedan comprobar la eficacia ‎del sistema, Rusia realiza ensayos ‎que ‎alcanzan el espacio aéreo del Líbano, el de Chipre ‎‎(incluyendo la gran base militar británica en ‎esa ‎isla) [3] y, posteriormente, parte del espacio aéreo iraquí. ‎

Rusia despliega ese mismo sistema defensivo en Crimea y Kaliningrado. Como ha reconocido ‎el ‎Comandante ‎Supremo de las fuerzas de la OTAN, la Federación Rusa se ha convertido ‎de hecho en ‎la primera ‎potencia militar en materia de guerra convencional, superando a Estados ‎Unidos.

París ‎se repliega ‎entonces hacia la aplicación del proyecto Juppé-Davutoglu de creación ‎de un seudo ‎Kurdistán en el ‎‏ ‏norte de Siria, mientras que participa en la coalición internacional ‎contra Daesh, ‎conformada por ‎Estados Unidos. Esa coalición publica comunicados triunfalistas ‎sobre sus ‎bombardeos contra los ‎yihadistas. En el terreno, sin embargo, numerosos testigos ‎denuncian que ‎esa coalición ‎estadounidense no lucha contra Daesh sino que le lanza en ‎paracaídas cargamentos ‎de armas y ‎municiones. Por su parte, la República Árabe Siria envía ‎sistemáticamente a la ONU, en ‎previsión ‎del pago de futuras reparaciones de guerra, listas ‎detalladas de todas las instalaciones sirias de la ‎industria del ‎petróleo y del gas destruidas por los bombardeos aéreos ‎de esa coalición. ‎

Debido a las sanciones europeas que afectan la economía rusa, Moscú estima que ‎no puede ‎sostener ‎indefinidamente su campaña de bombardeos. A pesar de ello, después de ‎haber ‎anunciado que ‎esta terminaría el 6 de enero, en ocasión de la navidad ortodoxa, finalmente Rusia ‎prolonga su ofensiva aérea ‎hasta mediados de ‎marzo.‎

Pensando únicamente en términos de intereses, los dirigentes franceses se persuaden de que ‎Rusia se ha hecho presente en Siria sólo para extender su propia zona de influencia. ‎Los referentes religiosos que Moscú exhibe son interpretados en París como simples trucos de ‎propaganda interna. Los dirigentes franceses no conciben que una gran nación como Rusia ‎sea capaz de actuar en función de algo más elevado. ‎

En la Antigüedad, la “Ruta de la Seda” iba desde Irán hasta el litoral sirio, ‎atravesando Irak y pasando por Palmira, en la Siria actual. Al ser geográficamente imposible abrir ‎otras grandes vías de comunicación a través del desierto, Palmira se convierte en un ‎elemento clave de la guerra en Siria y llega a estar un año bajo la ocupación de Daesh. Cuando el ‎Ejército Árabe Sirio logró liberarla, Palmira sirvió de marco a dos conciertos que ‎se transmitieron por televisión en Siria y en Rusia para celebrar la victoria de la civilización ‎sobre la barbarie terrorista… y la derrota de los “padrinos” del terrorismo.

El 5 y el 6 de mayo –en ocasión de los aniversarios del Ejército Árabe Sirio y de la Victoria contra el ‎nazismo–, Siria ‎y ‎Rusia celebran su lucha en defensa de la civilización con dos conciertos en ‎la ciudad siria de ‎Palmira, ‎que acaba de ser liberada de Daesh. Los presidentes Bachar al-Assad y ‎Vladimir Putin ‎intervienen en ‎la celebración por videoconferencia, en una pantalla gigante ‎instalada en los ‎vestigios del ‎anfiteatro antiguo de Palmira, donde una orquesta interpreta un ‎repertorio de música ‎clásica. La ‎‎famosa «ciudad del desierto» representa la eterna resistencia de ‎los pueblos del Levante ante ‎el ‎imperialismo romano, pero Palmira es también uno de los lugares ‎más estratégicos de esta guerra, de ‎ahí ‎que fuese ocupada por Daesh.‎

Antes de retirar sus bombarderos, Moscú firma un acuerdo con el Departamento ‎de ‎Estado. ‎Estados Unidos proclama su buena fe y jura no estar al tanto de lo que hace ‎Jeffrey ‎Feltman, ‎desde la sede de la ONU en Nueva York, a favor del Emirato Islámico. ‎John Kerry y Serguei ‎Lavrov ‎deciden entonces retomar la dirección de las negociaciones ‎de Ginebra. Acuerdan imponer ‎a los ‎dos bandos un cese de hostilidades –del cual quedarán ‎excluidos los “terroristas”–, facilitar ‎el ‎envío de ayuda humanitaria a las poblaciones sitiadas y ‎conformar ellos mismos el ‎próximo ‎gobierno sirio, buenas intenciones que no durarán mucho.‎

Macron el indeciso‎

En mayo de 2017, hartos de los catastróficos mandatos de Nicolas Sarkozy y Francois ‎Hollande, ‎los ‎franceses eligen presidente a un desconocido: Emmanuel Macron. Alto funcionario ‎del ‎Tesoro, ‎Macron muestra en su hoja de servicios un periodo de trabajo en el banco Rotschild. ‎Emmanuel ‎Macron es un “mandarín”, o sea un personaje sin filiación política, pero representa a ‎los 300 ‎miembros de la ‎Inspección General de Finanzas, que en muchos casos exhiben ‎sin ningún ‎escrúpulo en sus ‎oficinas de la presidencia de la República Francesa un certificado de ‎felicitación ‎proveniente de ‎una autoridad extranjera: el Departamento de Estado de los ‎Estados Unidos de ‎América.‎

Surgido de la nada, Emmanuel Macron –quien había renunciado a sus funciones en la presidencia ‎de la República y tenía intenciones de dedicarse simplemente a trabajar como profesor en la London School of ‎Economics y en la universidad de Berlín– se convierte de la noche a la mañana en ministro de ‎Economía del presidente Hollande y contará después con el apoyo de personajes particularmente ‎influyentes para realizar su campaña electoral con vista a la elección presidencial francesa ‎de 2017. Macron parece haber contado principalmente con la ayuda de sus amigos Henry y ‎Marie-Josée Kravis, los accionistas más importantes de KKR, el mayor fondo de inversiones de ‎todo el mundo [4].‎

‎ ‎ ‎Forzado a dimitir por la administración Obama, el general David Petraeus, ex director de ‎la CIA, se convierte en empleado del ultramultimillonario Henry Kravis.‎

El presidente Macron quiere mantener buenas relaciones con todos. Así que inicia ‎su ‎mandato ‎presidencial con algunas frases a favor del restablecimiento de las ‎relaciones ‎diplomáticas con ‎Damasco y envía emisarios a Siria. Y se queda muy sorprendido ‎cuando esos ‎emisarios no logran que ‎el presidente Assad los reciba. El presidente sirio les hace ‎saber, sin ‎reunirse con ellos, que no ‎aceptará ninguna delegación ni embajada francesa ‎hasta que París haya ‎puesto fin a su apoyo ‎militar a los yihadistas. Sólo entonces descubre ‎Macron la verdadera ‎envergadura de la ‎participación secreta de Francia en esta guerra.‎

Formado en Washington, el embajador francés Michel Duclos es uno de ‎los principales voceros del belicismo occidental en el seno de la diplomacia francesa.

En definitiva, después de haber casi, al mismo tiempo, declaraciones a favor y en contra ‎de Siria, el presidente Macron adopta una “tercera vía”: siguiendo los consejos del embajador ‎Michel Duclos, Macron deja el expediente sirio en manos de su ministro de Exteriores, Jean-Yves ‎Le Drian, quien, como ministro de Defensa de Francois Hollande, ya se había destacado como el ‎partidario más ferviente de la destrucción del Estado sirio. Michel Duclos es un neoconservador, ‎consejero especial de la Fundación Montaigne y del Atlantic Council. Siendo embajador de Francia ‎en Damasco, Michel Duclos estableció estrechos vínculos con personajes sunnitas de la gran burguesía siria que son, ‎en secreto, miembros de la Hermandad Musulmana. ‎

En lo adelante, el presidente francés Macron dejará de referirse a Siria –lo hará sólo en relación ‎con la cuestión del Líbano, país donde una serie de manifestaciones contra la clase política –‎en octubre de 2019–, una grave crisis bancaria –en julio de 2020– y una gigantesca explosión ‎inexplicada en el puerto de Beirut –en agosto de 2020– provocan la brusca desaparición de la ‎clase media y un derrumbe generalizado (200%) del nivel del vida [5].‎

‎Esta explosión, resultado del uso de un arma de nuevo tipo en Siria, crea un hongo atómico ‎táctico.‎

‎‎Vista de la doble explosión en el puerto de Beirut. La segunda crea un hongo atómico táctico.‎

Después de la doble explosión que arrasó el puerto de Beirut, en agosto de 2020, el presidente ‎francés Emmanuel Macron viaja en dos ocasiones a la capital libanesa. La primera vez, ‎le presentan una petición pública ‎–‎orquestada en secreto por la inteligencia exterior francesa ‎‎(DGSE)‎–‎ cuyos firmantes piden que se reinstaure el «mandato» de Francia sobre Líbano. ‎La segunda vez, Macron celebra el centenario de la proclamación del «Gran Líbano» por ‎el general francés Henri Gouraud, líder de los partidarios del colonialismo francés [6].‎

El presidente libanés Michel Aoun solicita al presidente Macron que entregue las fotos satelitales ‎de las explosiones que arrasaron el puerto de Beirut… solicitud que quedará sin respuesta de ‎la parte francesa. El desastre coincidió con el vuelo de 2 cazabombarderos no identificados ‎sobre la capital libanesa. La segunda explosión provocó un hongo similar al que puede verse en una ‎explosión atómica. Tres embajadas en Beirut recuperaron de inmediato filtros de aire de varios ‎vehículos que se hallaban en el lugar de los hechos y los enviaron a sus países respectivos para ‎analizarlos. Esas sedes diplomáticas, y el ejército libanés, estiman actualmente que lo que ‎destruyó el puerto de Beirut fue un misil atómico táctico. Sin embargo, la investigación judicial ‎se empeña en seguir pistas falsas… exactamente como sucedió con el asesinato del ex primer ‎ministro libanés Rafic Hariri. ‎

En definitiva, las pretensiones francesas de recolonizar Líbano –a falta de haber logrado hacerlo ‎en Siria– se estrellan desde el primer momento contra el plan estadounidense de división ‎del Líbano [7] y de Israel [8], y después ‎contra el acuerdo de junio de 2021 entre los presidentes Biden y Putin [9]. ‎

Balance provisional

Es un error hablar de una “política francesa” ante las llamadas «primaveras árabes». En primer lugar porque París no ‎entendió quién estaba orquestando los acontecimientos ni por qué lo hacía, y porque ‎los sucesivos ‎gobiernos franceses nunca trataron de defender los intereses de su país. ‎No podemos más que señalar el comportamiento errático de Francia, siempre en busca de las ‎oportunidades ‎que se abrían a sus dirigentes para obtener dinero fácil. ‎

Sobre este último punto, al igual que en muchos otros aspectos, ya no tiene sentido empeñarse ‎en ‎buscar diferencias entre la derecha y la izquierda francesas. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, ‎Francois Hollande y ‎Laurent Fabius aplicaron el mismo sistema de “privatización” de la política del ‎país, o sea de ‎utilización de la política nacional con fines personales, aunque Sarkozy se mostró ‎más flexible y ‎al menos puso fin a los ataques contra Siria cuando entendió que vencer era ‎imposible. Existen, sin ‎embargo, en el seno de casi todas las formaciones políticas francesas, ‎diferencias entre ‎colonialistas y antiimperialistas y se destacan algunas personalidades que han tratado de salvar el honor de ‎Francia.‎

Junto a los diplomáticos del Reino Unido, Francois Georges-Picot (1870-1951) ‎trazó el mapa del Medio Oriente actual. Este personaje clave entre los partidarios del ‎colonialismo francés tiene cierto parentesco con ‎Valery Giscard d’Estaing, quien fue presidente de Francia ‎desde 1974 hasta 1981.

El ex presidente francés Valery Giscard d’Estaing expresó claramente –en entrevista concedida a ‎la ‎publicación Le Parisien (edición del 27 de septiembre de 2015 [10])– ‎lo que subyace tras esta ‎carencia de la política francesa. En respaldo a su sucesor de izquierda ‎Francois Hollande, este ex ‎presidente de derecha declara que se interroga «sobre la posibilidad ‎de crear un mandato de la ‎ONU sobre Siria, con una duración de 5 años». Esto es una fórmula ‎elegante para traer a colación ‎el mandato que Francia ejerció sobre Siria, con el aval de ‎la Sociedad de las Naciones, desde 1920 ‎hasta 1946. El «mandato» era una expresión ‎políticamente correcta para designar la colonización ‎de Siria, planificada durante la Primera ‎Guerra Mundial por sir Mark Sykes, Francois Georges-Picot ‎y Sergei Sazonov, quienes ‎representaban respectivamente al Reino Unido, Francia y la Rusia ‎zarista, en los célebres ‎‎«acuerdos Sykes-Picot». La declaración de Valery Giscard d’Estaing está muy lejos de ser ‎casual ‎ya que este ex presidente francés tiene un parentesco lejano con Francois Georges-Picot. ‎

Si llegara a organizarse un tribunal de Núremberg para ellos, los miembros de la ‎administración ‎Sarkozy tendrían que responder por haber «privatizado» la política nacional ‎de Francia, utilizándola en beneficio de intereses personales, y por las 160 000 vidas (cifra de la ‎Cruz Roja ‎Internacional) que costó al pueblo libio la operación contra su país. Por supuesto, ‎esos dirigentes franceses compartirían esa ‎responsabilidad con personajes de otros países, ‎fundamentalmente de Estados Unidos, del Reino ‎Unido, de Qatar y Turquía. Pero, en cuanto a ‎sus crímenes en Siria, los miembros de la administración ‎Sarkozy obtendrían un sobreseimiento ‎por haberse retirado de la guerra en febrero de 2012 y por ‎haber pactado la paz con la República ‎Árabe Siria. Sin embargo, la administración del presidente Hollande y sus cómplices ‎tendrían que ‎responder por los 300 000 muertos sirios (cifra del secretario general de la ONU) y ‎por los entre ‎‎200 000 y 300 000 yihadistas muertos en el conflicto (estimado del Ejército Árabe ‎Sirio y el ‎ejército de Irak).‎

Francia y sus aliados tendrían que ser considerados responsables de los acontecimientos que ‎provocaron. En cuanto a determinar si el pueblo francés estaba o no consciente de los crímenes ‎que se cometían en su nombre… en una democracia cada ciudadano que guarda silencio ‎se considera responsable de las acciones de los dirigentes en cuya elección participó. ‎

Los franceses y sus aliados tendrían además ‎que pagar por la destrucción de dos terceras partes de ‎Siria –el Banco Mundial evalúa los daños ‎como mínimo en 300 000 millones de dólares–, ‎incluyendo los graves daños causados a casi toda la ‎infraestructura de las industrias del petróleo y ‎el gas y a gran parte de los monumentos antiguos.‎

‎ (Continuará) ‎