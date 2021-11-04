28 Ekim 2021’de ABD’nin eski Başkan Yardımcısı Mike Pence (Cumhuriyetçi), Washington Hilton Oteli’nde Halkın Mücahitleri’ne (MEK) seslendi.

Center for a New American Security’nin kurucu ortağı ve şu anki Savunma Müsteşarı Michele Fournoy (Demokrat) ise Halkın Mücahitlerinin sanal bir toplantısında konuştu.

Halkın Mücahitleri (MEK), Batı tarafından terör örgütü olarak kabul edildikten sonra Batı’da kutsalmış gibi muamele görüyor. Irak-İran savaşı sırasında Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile aynı safta yer alarak gösterdikleri gibi, İran’da İslami rejim altında dahi darbe indirebilecek tek askeri örgüttür.