Правительство Израиля признало, что в сентябре 2021 военная делегация Судана была направлена в Тель-Авив генералом Дагало, известным под именем «Хемидти». Было также признано, что после событий 26 октября, которые Вашингтон охарактеризовал как «Военный переворот», Израиль направил в Хартум свою делегацию на высоком уровне от Министерства Обороны и Моссада.

В феврале 2020 года бывший Премьер-министром Израиля Веньямин Нетаньяху уже секретно встречался с генералом аль-Бурханом в Энтеббе (из Уганды).

Официально, Запад порвал все связи с генералами Дагало и аль-Бурхан. Но они все это время находились на финансировании у Саудовской Аравии и по-прежнему остаются контактными лицами Израиля.

4 ноября Государственный секретарь США, Антони Блинкен, звонил Премьер-министру Абдулле Хамдок (на свободе) и генералу Аль-Бурхан. В результате обмена 4 министра, находящиеся под домашним арестом, были освобождены.