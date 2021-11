204 Delegierte des Weltkongresses der Uiguren (World Uyghur Congress WUC) nahmen vom 12. bis 14. November in Prag an der Generalversammlung der Frontorganisation der Terrorgruppe "Turkestan Islamic Party" (ehemals "East Turkestan Islamic Movement" (ETIM)) teil.

Diese Täuschung wurde vom National Endowment for Democracy [NED] finanziert, einer US-Verwaltung, die nicht vom Weißen Haus, sondern vom Kongress abhängig ist, um die Ziele der "Five Eyes" mit legalen Mitteln zu verfolgen [1].

– Im Februar 2017 hielt Dolkun Isa (derzeitiger Vorsitzender der WUC) ein Seminar in Berlin ab, um sich auf terroristische Aktionen in Xinjiang vorzubereiten.

– Am 10. März 2018 nahm Seyit Tumturk (ehemaliger Vizepräsident der WUC) ein Anti-China-Video mit 400 bewaffneten Kämpfern auf.

– Im März 2019 sagte Rebiya Kadeer (ehemalige Präsidentin der WUC), dass ihre Organisation Dschihadisten nach Syrien schicke. Sie haben immer noch eine Basis in Al-Zanbaki unter türkischem Schutz [2]

– Die Anwältin Rushan Abbas hat, nachdem sie als Übersetzerin im Folterzentrum der US-Marine in Guantánamo gearbeitet hatte, mehrmals vor dem US-Kongress ausgesagt, um die angebliche Verhaftung von einer Million Uiguren und ihre Internierung in Konzentrationslagern wegen der angeblichen Islamophobie von Präsident Xi Jinping anzuprangern.

Wer "terroristische Organisation" sagt, sagt "Organisation". Hinter den Kämpfern stehen immer „weiße Kragen“-Angestellte.