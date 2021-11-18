World Uyghur Congressi’in (WUC) 204 delegesi, «Türkistan İslam Partisi » (eski adıyla « Doğu Türkistan İslami Hareketi » - ETİM) olarak bilinen terör grubunun paravan örgütünün 12 – 14 Kasım arasında Prag’ta düzenlenen Genel Kuruluna katıldı.

Bu aldatmaca, « Beş Göz »ün hedeflerini yasal yollarla sürdürmek için Beyaz Saray’a değil, Kongre’ye bağımlı bir ABD kurumu olan National Endowment for Democracy tarafından finanse edildi [1].

Şubat 2017’de Dolkun İsa (WUC’un şu anki başkanı), Sincan’daki terör eylemlerini hazırlamak için Berlin’de bir seminer düzenledi.

10 Mart 2018’de Seyit Tümtürk (WUC’un eski başkan yardımcısı) 400 silahlı savaşçıyla Çin karşıtı bir video kaydetti.

Mart 2019’da, Rabiya Kadir (WUC’un eski başkanı), örgütünün Suriye’ye cihatçı gönderdiğini söyledi. Bugün hala El-Zanbaki’de Türk koruması altında olan bir üsleri bulunuyor [2].

Avukat Ruşan Abbas, ABD Donanmasının Guantánamo’daki işkence merkezinde çevirmen olarak çalıştıktan sonra, bir milyon Uygur’un tutuklandığı ve Başkan Xi Jinping’in İslamofobisi olduğu iddiasıyla toplama kamplarında tutuldukları iddiasını kınamak üzere ABD Kongresi önünde defalarca ifade verdi.

Kim « terör örgütü » derse, « örgüt » der. Savaşçıların arkasında her zaman beyaz yakalılar vardır.