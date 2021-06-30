BM’nin İran’daki İnsan Hakları Durumu Özel Raportörü Cevad Rahman, 1988’de İran’da yaşanan katliamlar ve yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bu katliamlarda oynadığı iddia edilen role ilişkin soruşturma açılmasını resmen talep etti.

Batılı güçlerin isteği üzerine Irak’ın İran’a karşı başlattığı savaşın sonunda Ayetullah Ruhullah Humeyni, Iraklı saldırganın hizmetinde olan İranlı gönüllüleri ölüme mahkum eden bir fetva yayınlamıştı.

Bir özel mahkeme, önce Halkın Mücahitleri, ardından da tüm sol partilerin üyelerini idam etmek için bu emri açık çek olarak yorumladı.

Rehber Humeyni’nin halefi ilan edilen Ayetullah Hüseyin Ali Muntazeri, fetvasını yanlış değerlendirdiğini ileri sürerek mahkemeye karşı çıksa da, bunda başarısız oldu.

Özel mahkeme, binlerce kişiyi iki hafta boyunca zincire vurulma cezasına çarptırdı ve bunlar kısa sürede asıldı ya da kurşuna dizildi. Kurbanların sayısının 2.500 ile 30.000 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Tanım olarak, Irak ordusuna katılan Saddam Hüseyin’in işbirlikçileri artık İran topraklarında var olamazlardı. Oysa Ayetullah Humeyni’nin fetvası sadece savaş alanında esir alınanları hedef alıyordu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, özel mahkemenin yardımcı yargıçlarından biriydi.

Birkaç ay sonra Ayetullah Muntazeri görevden alındı, Ayetullah Humeyni öldü ve Ayetullah Hamaney onun yerine geçti. Yeni rejimin temelleri atıldı.