Die libanesischen internen Sicherheitskräfte (ISF) haben im Januar 2022 17 israelische Spionagenetzwerke zerschlagen. Eine große Anzahl von Personen wurde festgenommen, von denen 21 in Untersuchungshaft genommen wurden.

Anders als die bereits seit 2008 verhafteten Spione, die hauptsächlich in der Armee oder in Telekommunikationsdiensten arbeiteten, gehörten die Verhafteten allen Bereichen der Gesellschaft an. Sie waren verantwortlich für die Sammlung von Informationen über Persönlichkeiten und Organisationen (politische Parteien und NGOs). Das Hauptziel blieb jedoch die Hisbollah und der palästinensische Widerstand.

Die meisten der Verhafteten wussten nicht, dass sie für Israel arbeiteten und glaubten, von großen ausländischen Unternehmen oder NGOs rekrutiert worden zu sein.