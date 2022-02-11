Белый дом

11 февраля 2022 года

“Мы представляем себе открытый, взаимосвязанный, процветающий, устойчивый и защищенный Индо-Тихоокеанский регион, и мы готовы работать вместе с каждой из ваших стран над достижением этого”.

Президент Джо Байден (Восточноазиатский саммит, 27 октября 2021 года)

Администрация Байдена-Харрис добилась исторического прогресса в восстановлении американского лидерства в Индо-Тихоокеанском регионе и адаптации своей роли к 21-му веку. За последний год Соединенные Штаты модернизировали свои давние альянсы, укрепили формирующиеся партнёрства и наладили инновационные связи между ними для преодоления насущных вызовов – от конкуренции с Китаем до изменения климата и пандемии. Это произошло в то время, когда союзники и партнёры по всему миру всё активнее расширяют свою собственную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе; и когда в Конгрессе США существует широкое двухпартийное согласие в отношении того, что Соединенные Штаты также должны это сделать. Это сближение позиций в отношении приверженности региону, через океаны и через разногласия политических партий, отражает неоспоримую реальность: Индо-Тихоокеанский регион является самым динамичным регионом в мире, и его будущее затрагивает людей повсюду.

Эта реальность лежит в основе Индо-Тихоокеанской стратегии США. В этой стратегии излагается видение Президента Байдена по более прочному закреплению Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе и одновременному укреплению региона. Центральное внимание в ней уделяется устойчивому и творческому сотрудничеству с союзниками, партнёрами и институтами как в регионе, так и за его пределами.

Соединенные Штаты будут стремиться к построению Индо-Тихоокеанского региона, обладающего следующими характеристиками:

СВОБОДНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ

Жизненно важные интересы США и наших ближайших партнеров требуют свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион требует, чтобы правительства могли делать свой собственный выбор, и чтобы общие домены управлялись законным образом. Наша стратегия начинается с укрепления устойчивости как внутри отдельных стран, как мы это делаем в США, так и между ними. Мы будем продвигать свободный и открытый регион, в том числе посредством:

– инвестирования в демократические институты, свободную прессу и активное гражданское общество;

– повышения финансовой прозрачности в Индо-Тихоокеанском регионе для разоблачения коррупции и стимулирования реформ;

– обеспечения управления и использования морского и воздушного пространства региона в соответствии с международным правом;

– Продвижения общих подходов к критически важным и новым технологиям, интернету и киберпространству.

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ

Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион может быть достигнут только в том случае, если мы создадим коллективный потенциал для новой эпохи. Альянсы, организации и правила, которые помогли создать Соединенные Штаты и их партнёры, должны быть адаптированы. Мы будем наращивать коллективный потенциал в регионе и за его пределами, в том числе посредством:

– углубления наших пяти региональных договорных альянсов с Австралией, Японией, Республикой Корея (РК), Филиппинами и Таиландом;

– укрепления отношений с ведущими региональными партнёрами, включая Индию, Индонезию, Малайзию, Монголию, Новую Зеландию, Сингапур, Тайвань, Вьетнам и острова Тихого океана;

– содействия укреплению потенциала и объединению Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН);

– укрепления “четвёрки” и выполнения взятых на себя обязательств;

– поддержки дальнейшего роста и регионального лидерства Индии;

– партнёрства для повышения устойчивости на островах Тихого океана;

– установления связей между Индо-Тихоокеанским и евроатлантическим регионами;

– расширения дипломатического присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана.

ПРОЦВЕТАЮЩИЙ

Процветание обычных американцев связано с Индо-Тихоокеанским регионом. Этот факт требует инвестиций для поощрения инноваций, повышения экономической конкурентоспособности, создания высокооплачиваемых рабочих мест, восстановления цепочек поставок и расширения экономических возможностей для семей среднего класса: 1,5 млрд жителей Индо-Тихоокеанского региона присоединятся к глобальному среднему классу в этом десятилетии. Мы будем способствовать процветанию Индо-Тихоокеанского региона, в том числе:

– предлагая индо-тихоокеанскую экономическую структуру, в рамках которой мы будем:

• разрабатывать новые подходы к торговле, отвечающие высоким трудовым и экологическим стандартам;

• управлять нашей цифровой экономикой и трансграничными потоками данных в соответствии с открытыми принципами, в том числе с помощью новой структуры цифровой экономики;

• развивать устойчивые и защищенные цепочки поставок, которые являются разнообразными, открытыми и предсказуемыми;

• делать совместные инвестиции в декарбонизацию и чистую энергию.

– содействуя свободной, справедливой и открытой торговле и инвестициям в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе в 2023 году, когда США будут председательствовать на этом форуме;

– устраняя пробелы в инфраструктуре региона с помощью программы “Построим лучший мир” с партнёрами по “Большой семёрке”.

ЗАЩИЩЕННЫЙ

В течение 75 лет Соединенные Штаты последовательно сохраняли значительное оборонное присутствие, необходимое для поддержания регионального мира, безопасности, стабильности и процветания. Мы расширяем и модернизируем эту роль и наращиваем наши возможности по защите наших интересов и сдерживанию агрессии против территории США, а также против наших союзников и партнёров. Мы будем укреплять безопасность Индо-Тихоокеанского региона, используя все инструменты национальной мощи для сдерживания агрессии и противодействия принуждению, в том числе посредством:

– содействия интегрированному сдерживанию;

– углубления сотрудничества и повышения оперативной совместимости с союзниками и партнёрами;

– поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива;

– внедрения инноваций для работы в быстро меняющейся среде угроз, в том числе в космосе, киберпространстве, а также областях критически важных и новых технологий;

– укрепления долгосрочного сдерживания и координации с нашими союзниками из Республики Корея и Японии и стремления к полной денуклеаризации Корейского полуострова;

– продолжения развития Альянса между Австралией, Великобританией и США (AUKUS);

– расширения присутствия и сотрудничества Береговой охраны США в противостоянии другим транснациональным угрозам;

– работы с Конгрессом США по финансированию Инициативы тихоокеанского сдерживания и Инициативы морской безопасности.

УСТОЙЧИВЫЙ

Индо-Тихоокеанский регион сталкивается с серьёзными транснациональными вызовами. Изменение климата становится всё более серьёзным по мере того, как ледники Южной Азии тают, а острова Тихого океана борются с экзистенциальным повышением уровня моря. Пандемия COVID-19 продолжает причинять болезненные человеческие и экономические потери во всём регионе. И правительства стран Индо-Тихоокеанского региона вынуждены иметь дело со стихийными бедствиями, нехваткой ресурсов, внутренними конфликтами и проблемами государственного управления. Оставленные без контроля, эти силы угрожают дестабилизировать регион. Мы будем укреплять региональную устойчивость к транснациональным угрозам 21-го века, в том числе посредством:

– сотрудничества с союзниками и партнёрами в разработке целей, стратегий, планов и политики на период до 2030 и 2050 годов, соответствующих ограничению повышения глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия;

– снижения региональной уязвимости к последствиям изменения климата и деградации окружающей среды;

– прекращения пандемии COVID-19 и укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения.