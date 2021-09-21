Заявление о создании трёхстороннего альянса США, Британии и Австралии (AUKUS) [1] вызвало в Индо-Тихоокеанском регионе эффект разорвавшейся бомбы.

Нет никакого сомнения в том, что Вашингтон готовится в долгосрочном плане к военному столкновению с Китаем.

До сих пор западный альянс ставил своей главной целью сдерживание политическими и военными средствами Китая. Главную роль в этом играли США, Великобритания, Франция и Германия. Но сегодня от европейцев отказались. Теперь эта зона будет контролироваться Соединёнными Штатами, Великобританией, Австралией, Индией и Японией (Quad+). А через 10 или 20 лет Вашингтон начнёт новую войну.

Ни Франция, ни Германия не были поставлены в известность по этой стратегии (хотя другие страны, например, Индонезия, были предупреждены), а о новом механизме будет объявлено в Вашингтоне на следующей неделе.

Логично, что Лондон и Вашингтон опираются на Канберру, а не на Париж, так как Австралия является членом «Пяти глаз» [2], к которым Франция присоединилась, а вступление в игру Японии и особенно Индии кладёт конец долгому периоду неопределённости. Не совсем ясно, какая роль отводится Германии. Она мгла бы вступить в «Пять глаз», но не в Quad, то есть заняться шпионажем в телекоммуникационных сетях, а не принимать участия в военных действиях.

Новые альянсы

Новая стратегия вынуждает создание новых альянсов.

Альянс Австралии, Новой Зеландии и Соединённых Штатов не действует с 1985 г. и о нём никто не вспоминает. Новая Зеландия в подтверждение свой приверженности нераспространению ядерного оружия не допускает в свои порты корабли с ядерными вооружениями или ядерными двигателями. Так как Пентагон отказывается разглашать свои «детали», ни один американский военный корабль до сих пор не входил в эту страну. Такая же участь постигнет и австралийских моряков.

Европейский союз пока никак не отреагировал. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, рассуждая о состоянии Союза [3] была шокирована заявлением о создании AUKUS. Она вспомнила о новой стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе в то время, когда британцы, выйдя из ЕС, отказывали ей в поддержке. Европейский союз больше не является военной державой, а входящим в него странам, являющимся таковыми, больше нечего будет сказать.

НАТО тоже молчит. Раньше она стремилась выйти в Индо-Тихоокеанский регион, но теперь понимает, что об этом нечего и думать.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) тоже никак не отреагировала, но Индонезия, на территории которой располагается Генеральный секретариат, сообщила о своём недовольстве. Конечно, АСЕАН была создана в разгар холодной войны для сдерживания коммунистического блока, но она претерпела значительные изменения. В отличие от Европейского союза, она под влиянием идеологии неприсоединения превратилась в наднациональную бюрократическую структуру и стремится создать зону свободной торговли, включающую Китай. В Индонезии многие аналитики осуждают создание союза США, Великобритании и Австралии, считая, что он торпедирует мирные устремления АСЕАН.

Китай и Россия, указываемые англосаксами главными противниками, тоже пока никак не отреагировали. В отличие от Запада, они не сообщают о своих намерениях, а только о своих решениях, которые они предприняли и даже реализовали. Говоря от своего имени, Китай возмутился англосаксонской ментальностью, суть которой состоит в создании как можно более обширных альянсов без учёта особенностей каждого из участников. Речь не идёт об искусстве общения: китайцы всегда учитывают национальные особенности своих коллег. Например, президент Си во время визита в Европу провёл в Монако больше времени, чем в некоторых странах ЕС. Верный своему слову, Китай на следующий день после объявления о создании AUKUS подаёт официальную заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, то есть организацию, которая пришла на смену аналогичномупроекту президента Обамы. Одновременность этих двух событий чисто случайна. Пекин всегда предлагает своим партнёрам торговые отношения, а Вашингтон всегда зовёт на войну.

Призрак ядерной войны

До сих пор США считали и по-видимому продолжают считать, что владение судами с ядерными силовыми установками открывает путь к созданию атомного оружия. Поэтому они передали технологии атомных установок только своему британскому союзнику. Чтобы там ни говорили австралийцы, строительство атомных подводных лодок предваряет вступление Австралии в клуб атомных держав. Так что война против Китая будет вестись с применением атомного оружия.

С этой точки зрения вступление Японии, испытавшей ужасы бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, в Quad граничит с геройством.

До настоящего времени только пять членов Совета безопасности имели на вооружении атомные подводные лодки. Индия стала шестой, а седьмой будет Австралия.

Соединённые Штаты больше не могут утверждать, что проводимые в Иране исследования по ядерной тематике имеют двойное применение, и оснований утверждать, что иранские ядерные исследования имеют военное применение у них тоже нет. Это должно открыть путь к сотрудничеству между Вашингтоном и Тегераном, против чего сразу же выступил Израиль [4].

Европейцы проигрывают

Первым, кто проигрывает от установления новой архитектуры, является Франция. Она теряет статус мировой державы, хотя и остаётся постоянным членом Совета безопасности ООН.

Выход из игры Парижа был предсказуем, так как в 2009 г. французские ВС были подчинены американскому командованию в составе союзного командования НАТО в Европе. Сегодня ВС Франции не способны защищать французскую территорию, но направляют свои экспедиционные силы в Африку для защиты интересов США. А последним до сих пор так и не удалось развернуть АфриКом на чёрном континенте, и они используют сухопутные войска Франции, снабдив их своими системами воздушной разведки.

Париж в ответ… отменил торжественный вечер во французском посольстве в США. Quai d’Orsay потребовала от Госдепа срочных объяснений за несколько часов до официального объявления о создании AUKUS. Она посчитала, что Австралия намеренно скрывала этот проект, и что его истинными инициаторами являются Соединённые Штаты. Она отозвала своих послов из Канберры и Вашингтона. Франция решила обнародовать всю информацию относительно аннулированного Австралией контракта века. Но этот контракт на сумму 90 миллиардов долларов ничто по сравнению с тем, что поставлено на кон, и тем, что на самом деле Франция теряет.

Но больше всего Париж взбудоражен тем, что его надежды на установление привилегированных отношений с Лондоном не оправдались. Теперь нет смысла продолжать секретные переговоры о перемещении базы атомных подводных лодок Trident во Францию в случае выхода Шотландии из Соединённого Королевства [5].

Единственно, чем Франция может себя утешить, это то, что понижение её статуса происходит на фоне общеевропейской деградации. Тот факт, что Германия при необходимости может выйти из трудного положения с меньшими усилиями, вряд ли стоит принимать во внимание: Берлину разрешено быть всего лишь экономической державой, а в мировую политику после Второй мировой войны ему запрещено вмешиваться.

Франция не только европейская метрополия. В её состав входят разбросанные по всему миру заморские территории, что делает её второй после США морской державой. В Индо-Тихоокеанском регионе ей принадлежат заморские департаменты Реюньон и Майотта, административно-территориальные образования Новая Каледония и Французская Полинезия, заморское сообщество Уоллис и Футуна, Французские Южные и Австралийские территории (ФЮАТ). На этих землях проживает 1,6 миллиона французов.

То есть Франция является Индо-Тихоокеанской державой. И она сделала всё возможное, чтобы оградить эти территории от распрей между США и Китаем. Она является членом Комиссии по Индийскому океану, принимает участие в саммитах министров обороны стран АСЕАН, координирует полицейские и разведывательные службы (ASEANAPOL) и в ближайшее время намерена примкнуть к Соглашению о региональном сотрудничестве по борьбе с пиратством в Азии (RECAAP). В итоге, Франция, которая должна председательствовать в Европейском совете в первом семестре 2022 г., намерена взвалить свои проблемы по Индо-Тихоокеанскому региону на весь Европейский союз.

Тайвань как яблоко раздора

Все хорошо сознают, что из-за спорных островов, на которые претендует Китай, войны не будет. И не только потому, что никто из тех, кто тоже на них претендует, её не хочет, но и потому, что правда на стороне Пекина. А в отношении Тайваня не всё так гладко.

Мао Цзэдун объединил Китай, сместив одного за другим всех воинствующих баронов, разделивших между собой всю территорию. Он вновь присоединил Тибет, который вышел из состава страны и встал на сторону Чан Кайши и стран Запада. Но он споткнулся на острове Формоза, где довольно сильно укрепился Чан. Его власть эволюционировала. Из безжалостной диктатуры она превратилась в сносную демократию, а остров стал называться Тайванем.

На саммите Большой семёрки в Карбис Вэй Япония оказала нерушимую поддержку Тайваню. А Джо Байден, Скотт Моррисон и Борис Джонсон на этом саммите договорись об общих принципах договора AUKUS.

Для ответа на вопрос Терезы Мэй нужно было бы иметь под рукой полный текст договора, то есть включая все секретные приложения, если таковые имеются. Однако на данный момент никакой информации по этому договору у нас нет. Мы вынуждены довольствоваться только сообщениями для прессы.

Известно лишь, что AUKUS предполагает кооперацию в области вооружений. Речь идёт не только о поставке Австралии атомных подводных лодок, но и ракет Tomahawk et Hornet, - предполагается также привлечь эту страну к разработке гиперзвуковых ракет, способных конкурировать с российскими гиперзвуковыми ракетами с ядерными боеголовками.