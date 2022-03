Der ukrainische Fernsehsender 24 (24 Канал), der von der TRK-Gruppe von Kateryna Kit-Sadova (Ehefrau des Bürgermeisters von Lemberg) kontrolliert wird, strahlte am 13. März 2022 ein Programm von Fakhrudin Sharafmal aus.

Er erklärt darin:

"Ich weiß, dass ich als Journalist objektiv sein muss, ich muss ruhig sein, um Informationen mit kaltem Herzen zu berichten. Aber um ehrlich zu sein, ist es sehr schwierig, jetzt durchzuhalten, besonders in einer solchen Zeit. Da wir von Russland "Nazis", "Faschisten" usw. genannt werden, möchte ich die Worte von Adolf Eichmann zitieren, der sagte, dass wir, um eine Nation zu zerstören, vor allem ihre Kinder töten müssen. Denn wenn ihr die Eltern tötet, werden ihre Nachkommen definitiv heranwachsen und sich an euch rächen. Aber wenn ihr die Kinder tötet, wird ihre Nation niemals anwachsen und wird verschwinden. Die ukrainischen Streitkräfte können russische Kinder nicht vernichten, weil dies durch die Kriegsregeln und verschiedene Verträge, einschließlich der Genfer Konvention, verboten ist. Aber ich bin nicht von der ukrainischen Armee. Und wenn ich die Gelegenheit habe, ein russisches Leben zu nehmen, werde ich nicht zögern, dies zu tun. Wenn Sie uns "Nazis" nennen, werden wir der Lehre von Adolf Eichmann folgen. Ich werde alles tun, was ich kann, damit weder ihr noch eines eurer Kinder jemals auf dieser Erde leben kann. Damit ihr also lernt, was es für unschuldige Zivilisten bedeutet, getötet zu werden; damit ihr ihren Schmerz und ihr Leiden spürt. Ihr sagt, dass ihr diesen Krieg nicht begonnen habt, dass ihr ihn nicht wollt, dass es Putins Schuld sei. Aber wir haben ihn auch nicht angefangen. Jetzt müsst ihr verstehen, es geht nicht mehr um Frieden, es geht um den Sieg des ukrainischen Volkes. Wir müssen gewinnen und um das zu tun, müssen wir russische Familien töten. Ich freue mich darauf. Ruhm der ukrainischen Nation! Hoffen wir, dass Russland und das russische Volk zugrunde gehen und sich nie wieder erholen werden. Ihr seid Abfall, der von der Oberfläche des Planeten gefegt werden muss. Wenn ein Ukrainer die Chance hat, eure Knochen zu zermahlen, eure Kehlen durchzuschneiden, Ruskis zu ersticken, hoffe ich, dass er seine Chance nutzen wird, seinen Beitrag zur Sache zu leisten, um mindestens einen von euch zu töten. »

Dieses Video wird auf russischen Fernsehsendern als Beweis für die wahre Natur der ukrainischen "Nationalisten" wiederholt.

Die russische diplomatische Vertretung verwies die Angelegenheit an das Forum der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der internationalen Organisation, die aus den Helsinki-Abkommen hervorgegangen ist.