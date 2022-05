Οι πρώτοι ξένοι μαχητές που έφτασαν στην Ουκρανία κατά την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο 2022 ήταν Καναδοί. Ο πρώτος ξένος αξιωματικός που συνελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις στις 3 Μαΐου ήταν Καναδός στρατηγός. Προφανώς, ο Καναδάς, αν και απέχει περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, έχει κρυφή εμπλοκή σε αυτή τη σύγκρουση.

Σε αυτό το άρθρο, θα δείξω ότι όλες οι καναδικές φιλελεύθερες κυβερνήσεις έχουν υποστηρίξει τους Ουκρανούς Μπαντεριστές από την αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Έπαιξαν σε δυο ταμπλό κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, πολεμώντας ενάντια στους Ναζί, αλλά υποστηρίζοντας τους Μπαντεριστές. Ακόμη χειρότερα, η σημερινή καναδική κυβέρνηση αποτελείται από έναν φιλελεύθερο πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, πλαισιωμένο από μια μπαντερίστρια βοηθό, την Chrystia Freeland.

Αν οι διασυνδέσεις μεταξύ της CIA και των Ναζί σημάδεψαν τον Ψυχρό Πόλεμο και δεν αποκαλύφθηκαν παρά μόνο το 1975 με τις επιτροπές του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών Πάικ, Τσερτ και Ροκφέλερ και δεν τελείωσαν παρά μόνο με τον πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, οι δεσμοί του καναδικού Φιλελεύθερου Κόμματος με τους Μπαντερίτες υπήρχαν πάντα και υπάρχουν. Ο Καναδάς είναι η μόνη χώρα στον κόσμο, εκτός της Ουκρανίας, που έχει μια μπαντερίστρια υπουργό και επιπλέον, μάλιστα το νούμερο 2 της κυβέρνησής του.

Το 1940, δηλαδή ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο βρισκόταν σε πόλεμο, αλλά όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η καναδική φιλελεύθερη κυβέρνηση του Γουίλιαμ Κινγκ δημιούργησε το Ουκρανικό Καναδικό Κογκρέσο (UCC, Ukrainian Canadian Congress) για να βοηθήσει τους αντιμπολσεβίκους μετανάστες ενάντια στους φιλοσοβιετικούς (Σύλλογος των Ενωμένων Ουκρανών Καναδών - AUUC) και τους Εβραίους (Καναδικό Εβραϊκό Κογκρέσο - CJC). Φιλοσοβιετικές βιβλιοθήκες και συναγωγές απαγορεύτηκαν.

Το Φιλελεύθερο Κόμμα του Βασιλείου του Καναδά δεν δημιουργήθηκε για να προωθήσει τον ατομικισμό ενάντια στις συντηρητικές ιδέες, αλλά ενάντια στη δημοκρατική ιδέα [1].

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρωθυπουργός Γουίλιαμ Κινγκ ήταν πολύ δημοφιλής στους συμπολίτες του, αλλά αποδοκιμάστηκε από τους στρατιώτες του όταν ήρθε να τους δει στην Ευρώπη. Το Φιλελεύθερο Κόμμα πάντα υπερασπιζόταν αντιρωσικές θέσεις, παρουσιάζοντας τις μέχρι το 1991 ως αντισοβιετικές, και πάντα ερμήνευε τον Χριστιανισμό ως αντίπαλο του Ιουδαϊσμού.

Έτσι, στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Καναδάς ήταν το κύριο καταφύγιο των Μπαντεριστών (35.000 μετανάστες) και των Ναζί της Βαλτικής. Μεταξύ αυτών, ο Volodymyr Kubijovyč και ο «Michael Chomiak» το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Mykhailo Khomiak, συντάκτες της κύριας ναζιστικής εφημερίδας στην Κεντρική Ευρώπη, Krakivs’ki Visti .

Ο Τσόμιακ, ο οποίος εργαζόταν υπό τον άμεσο έλεγχο του υπουργού προπαγάνδας των Ναζί Τζόζεφ Γκέμπελς, δεν αρνήθηκε ποτέ το συνεργατικό του παρελθόν. Αντίθετα, πάντα έκανε εκστρατεία για την ΟΥΝ(Β). Σε αυτό το πνεύμα μεγάλωσε την εγγονή του, την Chrystia Freeland, νυν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά. Μακριά από το να καταδικάσει τα εγκλήματα των μπαντεριστών, ξεκίνησε την καριέρα της ως δημοσιογράφος, σε ηλικία 18 ετών, δουλεύοντας για την Encyclopedia of Ukraine του Kubijovyč (διαθέσιμη σήμερα στο Διαδίκτυο). Στη συνέχεια για την εφημερίδα The Ukrainian News, την εφημερίδα των Καναδών μπαντεριστών, και την The Ukrainian Weekly, αυτή των Αμερικανών μπαντεριστών που συνδέονται με το ABN και τη CIA. Ταξίδεψε στη Σοβιετική Ένωση στο τέλος αυτής της χώρας. Οι σοβιετικές αρχές ανέκριναν την καναδική κυβέρνηση για την υποστήριξή της στους Μπαντεριστές και της απαγόρευσαν να επιστρέψει. Ωστόσο, μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, έγινε επικεφαλής του γραφείου των Financial Times στη Μόσχα. Στη συνέχεια αναπληρωτής αρχισυντάκτρια του The Globe and Mail και αρχισυντάκτρια του Thomson Reuters Digital .

Στα άρθρα και τα βιβλία της, Sale of the Century: Russia’s Wild Ride from Communism to Capitalism [2] και Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else [3], η Chrystia Freeland αναπτύσσει δύο θέσεις που αγαπούσε ο παππούς της.

– Επικρίνει τους υπερπλούσιους επιλέγοντας σχεδόν αποκλειστικά εβραϊκά παραδείγματα.

– Καταγγέλλει συνεχώς την ΕΣΣΔ και μετά τη Ρωσία.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο φασισμός ήταν μια απάντηση στην οικονομική κρίση του 1929 που πρότεινε μια εθνικιστική ταξική συμμαχία ανά συντεχνία. Οι Ναζί και οι Μπαντεριστές του πρόσθεσαν μια τρομερή φυλετική διάσταση. Στοχεύοντας τους υπερπλούσιους, η Chrystia Freeland αντιμετωπίζει δικαίως το κύριο πρόβλημα του σήμερα. Σήμερα μόνο η χρηματιστική πίστωση φέρνει κέρδος, ενώ η παραγωγή βρίσκεται σε κρίση. Ωστόσο, παρασύρεται ύπουλα προς μια φυλετική ανάγνωση σημειώνοντας ότι οι Εβραίοι είναι περισσότεροι μεταξύ των υπερπλούσιων παρά στον πληθυσμό και υποδηλώνοντας ότι αυτή η συσχέτιση είναι πρωταρχικής σημασίας.

Το 1991, ο Φιλελεύθερος βουλευτής Borys Wrzesnewskyj πολωνο-ουκρανικής καταγωγής ζήτησε ο Καναδάς να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Με την οικογενειακή του περιουσία (οι φούρνοι Future Bakery), δημιούργησε μια υπηρεσία για τη μετάδοση ειδήσεων από την Ουκρανία σε κάθε μέλος του κοινοβουλίου. Χρηματοδότησε την αρχειοθέτηση εγγράφων από τον Volodymyr Kubijovyč και τον «Michael Chomiak» για τους Ουκρανούς εθνικιστές κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Encyclopedia of Ukraine δεν είναι επιστημονικό έργο, αλλά μια αποκατάσταση μπαντεριστών και παραποίηση της ιστορίας. Δεδομένων των οικογενειακών του δεσμών, ο Borys Wrzesnewskyj παρουσίασε τον μελλοντικό Ουκρανό πρόεδρο Viktor Yushchenko στον Καναδά.

Το 1994, ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός Jean Chrétien διαπραγματεύτηκε μια Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας με την Ουκρανία, για την οποία ζήτησε ένταξη στο ΝΑΤΟ το 1996.

Το Ιανουάριο του 2004, ο Καναδάς, υπό την εξουσία του φιλελεύθερου πρωθυπουργού Paul Martin, συμμετείχε στις προετοιμασίες της Ουάσιγκτον για την «Πορτοκαλί Επανάσταση». Ο Καναδός πρέσβης στο Κίεβο, Άντριου Ρόμπινσον, οργάνωσε συναντήσεις συναδέλφων του από 28 χώρες για να φέρει στην εξουσία τον Βίκτορ Γιούσενκο με σκοπό να σπάσει την πολιτική του προέδρου Κούτσμα που είχε αποδεχθεί το ρωσικό αέριο αντί να ευνοήσει την έρευνα των ΗΠΑ για πετρέλαιο στην Κασπία Θάλασσα [4].

Ο Καναδός πρέσβης χρηματοδότησε τη δημοσκόπηση του Ουκρανικού Κέντρου Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών Oleksandr Razumkov σύμφωνα με το οποίο οι προεδρικές εκλογές είχαν νοθευθεί, επιδότησε επίσης με 30.000 δολάρια την οργάνωση Pora! (Ήρθε η ώρα!) του στρατηγιστή του ΝΑΤΟ Τζιν Σαρπ [5].

Με μοναδική βάση τη δημοσκόπηση Razumkov, η Pora! οργάνωσε διαδηλώσεις, η ψηφοφορία ακυρώθηκε και έγινε κάλεσμα για άλλη μια. Ο Καναδάς ξόδεψε 3 εκατομμύρια δολάρια για να στείλει 500 εκλογικούς παρατηρητές. Η δεύτερη ψηφοφορία έφερε στην εξουσία τον Βίκτορ Γιούσενκο. Στη συνέχεια, ο τελευταίος συγκέντρωσε την ομάδα του, επιλέγοντας τον Vladislav Kaskiv (υπάλληλο του George Soros και αρχηγό της Pora!) ως ειδικό σύμβουλο και τον Anatoliy Gritsenko (στρατιωτικό εκπαιδευμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρόεδρος του Κέντρου Razumko) ως υπουργό Άμυνας.

Ο φιλελεύθερος βουλευτής Borys Wrzesnewskyj ήταν ιδιαίτερα δραστήριος κατά τη διάρκεια της Πορτοκαλί Επανάστασης· η αδερφή του, Ρουσλάνα, η οποία ήταν πολύ δεμένη με την κυρία Γιούσενκο, Κατερίνα Τσουματσένκο. Επένδυσε 250.000 καναδικά δολάρια για να υποστηρίξει το κίνημα και χρησιμοποίησε το διαμέρισμά του στο κέντρο του Κιέβου για να συντονίσει τις διαδηλώσεις μεταξύ των δύο εκλογών. Οι πομπές της Πόρα! φώναζαν «Ca-na-da!» και κουβαλούσαν τη σημαία με το φύλλο του σφενδάμου.

Η Chrystia Freeland ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα το 2013 με το Κόμμα των Φιλελευθέρων. Εξελέγη βουλευτής του Τορόντο. Το 2014, υποστήριξε την «Επανάσταση της Αξιοπρέπειας» στο Κίεβο (δηλαδή το μπαντεριστικό πραξικόπημα), της οποίας συνάντησε τους βασικούς υποκινητές. Κατήγγειλε την ανεξαρτησία της Κριμαίας και συνάντησε τον Μουσταφά Τζεμίλεφ, τον διάσημο κατάσκοπο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και ηγέτη των Τατάρων. Τελικά, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν της απαγόρευσε την είσοδο στη Ρωσία.

Διορίστηκε υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου από τον φιλελεύθερο πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό το 2015, στη συνέχεια υπουργός Εξωτερικών το 2017 και υπουργός Διακυβερνητικών Υποθέσεων το 2019 με τον τίτλο της αναπληρωτή πρωθυπουργού. Είναι υπουργός Οικονομικών από το 2020.

Το 2014, ο συντηρητικός υπουργός Εξωτερικών John Baird επισκέφτηκε την πλατεία Μαϊντάν και συναντήθηκε με τους βασικούς ηγέτες των διαδηλώσεων. Η καναδική τηλεόραση θεώρησε ότι έδινε έτσι επιχείρημα στην εκδοχή του προέδρου Πούτιν σύμφωνα με την οποία αυτή η επανάσταση δεν είναι παρά μόνο δυτική χειραγώγηση.

Η εκπρόσωπος της πρεσβείας, Inna Tsarkova, ήταν μια από τους ηγέτες του κινήματος AutoMaidan. Η πρεσβεία, που βρίσκεται δίπλα στην πλατεία Μαϊντάν, ήταν καταφύγιο για τους διαδηλωτές που κατασκήνωσαν στην αίθουσα υποδοχής της για μια εβδομάδα. Η νεοναζιστική ομάδα C14 [6] κατέφυγε εκεί στις 18 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια της σφαγής.

Όταν στις 17 Ιουλίου 2014, καταρρίφθηκε η πτήση 17 της Malaysia Airlines πάνω από την Ουκρανία, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) με έδρα το Μόντρεαλ έστειλε τέσσερις επιθεωρητές στο σημείο της συντριβής. Πριν ακόμη ξεκινήσει η έρευνα, η Chrystia Freeland ξεκίνησε μια διεθνή εκστρατεία για να καταγγείλει τη Ρωσία. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει την υπουργική της ιδιότητα για να ρίξει όσο το δυνατόν περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Μετά την ανατροπή του προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς και την εισβολή των Μπαντεριτών στην εξουσία, ο Καναδάς δημιούργησε την Επιχείρηση UNIFIER (Canadian Armed Forces Joint Task Force-Ukraine). Αυτό έγινε για να εκπαιδεύσουν τον ουκρανικό στρατό και να αναπτύξει τη στρατιωτική τους αστυνομία. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό τις εντολές του Λονδίνου και της Ουάσιγκτον. Περιλάμβανε την αποστολή 200 εκπαιδευτών και μη θανατηφόρου εξοπλισμού. Ολοκληρώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2022, λίγο πριν τη ρωσική επιχείρηση, για να μην τεθεί ο Καναδάς σε εμπόλεμη κατάσταση.

Σε 8 χρόνια, ο Καναδάς παρείχε σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια στην Ουκρανία.

Το 2016, ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό υποδέχτηκε με τιμές τον Μουσταφά Τζεμίλεφ, τον οποίο είχε ήδη συναντήσει η αναπληρώτριά του Κριστία Φρίλαντ. Τον Αύγουστο του 2015, είχε γίνει εμίρης μιας Διεθνούς Μουσουλμανικής Ταξιαρχίας, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ουκρανία και την Τουρκία για να ανακαταλάβει την Κριμαία [7].

Την ίδια περίοδο, η Chrystia Freeland διαπραγματεύτηκε τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Καναδά-Ουκρανίας.

Όταν το 2017, ο ιστότοπος Russia Insider αποκάλυψε το εγκληματικό παρελθόν του παππού της και τους πάντα στενούς δεσμούς της με τους μπαντεριστές, εκείνη αρνήθηκε τα γεγονότα και κατήγγειλε τη ρωσική «προπαγάνδα». Ωστόσο, στις 27 Φεβρουαρίου, εμφανίστηκε με μια ομάδα μπαντεριστών από το OUN(B) κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης κατά της ρωσικής επίθεσης. Η φωτογραφία, την οποία είχε δημοσιεύσει η ίδια, αφαιρέθηκε γρήγορα από τον λογαριασμό της στο Twitter.

Αντιδρώντας μαζί με τους εταίρους του ΝΑΤΟ στη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση, ο Καναδάς τροποποίησε τον προϋπολογισμό του για να κρατήσει 500 εκατομμύρια δολάρια για τον ουκρανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων των μπαντεριστών. Έχει ήδη στείλει πολυβόλα, πιστόλια, καραμπίνες, 1,5 εκατομμύριο σφαίρες, τουφέκια ελεύθερου σκοπευτή και διάφορο σχετικό εξοπλισμό (14 Φεβρουαρίου), γυαλιά νυχτερινής όρασης, κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα (27 Φεβρουαρίου), 100 κανόνια χωρίς ανάκρουση Carl Gustav M2 και 2000 πυρομαχικά των 84 χλστ.(28 Φεβρουαρίου), 390.000 ατομικά σιτηρέσια και περίπου 1.600 γιλέκα ανθεκτικά στα θραύσματα βλημάτων (1 Μαρτίου), 4.500 εκτοξευτές ρουκετών M72 και 7.500 χειροβομβίδες, καθώς και μια συνδρομή σε εμπορικές δορυφορικές εικόνες για 1 εκατομμύριο δολάρια (3 Μαρτίου), κάμερες για drones επιτήρησης (9 Μαρτίου), όλμους οβίδων M777 και συναφή πυρομαχικά, καθώς και πρόσθετα πυρομαχικά για το αντιθωρακικό όπλο Carl Gustav M2 (22 Απριλίου), 8 τεθωρακισμένα οχήματα εμπορικού μοντέλου και μια σύμβαση για υπηρεσίες για τη συντήρηση και την επισκευή εξειδικευμένες κάμερες που μεταφέρονται με drone (26 Απριλίου), και εκίνησε να εκπαιδεύουν Ουκρανούς στρατιώτες στη χρήση οβίδων M777.

Στις 2 Μαρτίου, ο Justin Trudeau, που πιστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε από περίπου 20 χώρες να υπογράψουν μια δήλωση που καταγγέλλει τη ρωσική παραπληροφόρηση [8]. Αυτό γίνεται για να αποτραπεί η διάδοση πληροφοριών σχετικά με Ουκρανούς και Καναδούς μπαντεριστές.

Στις 10 Μαρτίου, ο Καναδάς κατάφερε περίπου τριάντα χώρες να υπογράψουν μια δεύτερη δήλωση, πολύ οργουελική, για να χαίρονται —στο όνομα της ελευθερίας του Τύπου— τη λογοκρισία στη Δύση του Russia Today και του πρακτορείου Sputnik, δύο ρωσικών δημόσιων οργάνων Τύπου.

Από τότε που ανήλθαν στην εξουσία οι Μπαντεριστές στο Κίεβο, ο Καναδάς έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερες από 900 προσωπικότητες και ρωσικές εταιρείες ή της ουκρανικής αντιπολίτευσης. Σε αυτή τη λίστα πρόσθεσε συγγενείς του Ρώσου προέδρου και μέλη των οικογενειών τους.

Παρά τις διακηρύξεις αρχών του υπέρ της ισότητας στο δίκαιο όλων των ανθρώπων, ο Καναδάς υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τους Μπαντεριστές, κήρυκες της φυλετικής ανωτερότητας των Ουκρανών έναντι των Ρώσων.