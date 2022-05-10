Первыми иностранными боевиками, прибывшими на войну в Украине в феврале 2022 года, были канадцы. Первым иностранным офицером, арестованным российскими войсками 3 мая, был канадский генерал. Так что не секрет, что Канада, хотя и находится на расстоянии более 6 000 километров от Украины, принимает скрытое участие в этом конфликте.

В этой статье я покажу, что все либеральные правительства Канады поддерживали украинских бандеровцев с самого начала Второй мировой войны. В это время они играли на двух досках, сражаясь с нацистами и одновременно поддерживая бандеровцев. Хуже того, нынешнее правительство Канады возглавляет либеральный Премьер-министр Джастин Трюдо со своим заместителем с бандеровскими корнями Христей Фриланд.

Связи ЦРУ с нацистами существовали на протяжении холодной войны и были раскрыты только в 1975 году комиссиями Пайка, Чёрча и Рокфеллера, а прекратились они только при президенте Джимми Картере. Что касается связи канадской Либеральной партии с бандеровцами, то они продолжаются до сих пор. Канада - единственная страна в мире, не считая Украины, в которой есть министр-бандеровка, и более того, она является номером два в правительстве.

В 1940 году, когда Великобритания была в состоянии войны, а США ещё выжидали, либеральное канадское правительство Уильяма Кинга создало Украинский канадский конгресс (УКК) для помощи антибольшевистским иммигрантам против просоветской Ассоциации объединенных украинских канадцев (АУУК) и Канадского еврейского конгресса (КЕК). Просоветские издания и синагоги были запрещены.

Либеральная партия Канады была создана не для продвижения индивидуализма или борьбы против консервативных идей, а для борьбы против республиканской идеи [1].

Во время Второй мировой войны Премьер-министр Уильям Кинг пользовался популярностью у своих сограждан, но его освистали солдаты, когда он посетил их в Европе. Либеральная партия всегда занимала антироссийские позиции, представляя их как антисоветские до 1991 года, и всегда трактовала христианство как противоположность иудаизму.

Кроме того, в конце Второй мировой войны Канада стала главным убежищем для бандеровцев (35 000 иммигрантов) и прибалтийских нацистов. Среди них были Владимир Кубийович и Майкл Чомиак, настоящее имя которого Михайло Хомяк, издатели главной нацистской газеты в Центральной Европе "Краковские вести".

Чомиак, работавший под непосредственным контролем нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса, никогда не отрицал своего коллаборационистского прошлого. Напротив, он всегда выступал за ОУН(Б). Именно в этом духе он воспитывал свою внучку, Христю Фриланд, нынешнего заместителя премьер-министра Канады. Далекая от осуждения преступлений бандитизма, она начала свою карьеру журналиста в возрасте 18 лет, работая в «Энциклопедии Украины» Кубийовича (сейчас доступна в Интернете). Затем она работала в «Украинских новостях», газете канадского бандформирования, и «Украинском еженедельнике», газете американского бандеровской организации, связанной с АБН и ЦРУ. Она посетила Советский Союз в конце его существования. Советские власти обратились к канадскому правительству по поводу поддержки бандеровцев и запретили ей посещать страну. Однако после развала СССР она назначается руководителем московского бюро газеты The Financial Times. Затем она занимала посты заместителя редактора газеты The Globe and Mail и главного редактора Thomson Reuters Digital.

В своих статьях и книгах «Расродажа века: безумный путь России от коммунизма к капитализму» [2] и «Плутократы: Рост численности новых мировых сверхбогачей и сокращение числа всех остальных» [3], Христя Фриланд развивает два тезиса, которые были дороги её дедушке.

Она критикует сверхбогатых, выбирая почти исключительно еврейские примеры.

И на каждом шагу она обличает СССР, затем Россию.

Следует помнить, что фашизм был ответом на экономический кризис 1929 года и представлял собой классовый националистический союз корпораций. Нацисты и бандеровцы добавили к этому ужасный расовый смысл. Обращаясь к сверхбогатым, Христя Фриланд справедливо решает главную проблему сегодняшнего дня. Сегодня только финансы приносят доход, а производство находится в кризисе. Однако она неявно склоняется к расовому прочтению, отмечая, что евреев среди сверхбогатых больше в процентном отношении, и показывает, что эта корреляция значительна.

В 1991 году польско-украинский либеральный депутат Борис Вжесневский выступает с требованием, чтобы Канада стала первой страной в мире, признавшей независимость Украины. Используя свое семейное состояние (пекарни Future Bakery), он создаёт службу по поставке новостей из Украины каждому члену парламента. Он финансирует архивирование Владимиром Кубийовичем и Михайло Хомяком документов об украинских националистах времен Второй мировой войны. Следует признать, что «Энциклопедия Украины» - это не научный труд, а реабилитация бандеровцев и фальсификация истории. Благодаря своим семейным связям Борис Вжесневский представляет Канаде будущего президента Украины Виктора Ющенко.

В 1994 году либеральный премьер-министр Жан Кретьен заключил с Украиной Договор о дружбе и сотрудничестве, а в 1996 году обращается с предложением о принятии страны в НАТО.

В январе 2004 года Канада под руководством либерального Премьер-министра Пола Мартина приняла участие в подготовке Вашингтоном «оранжевой революции». Канадский посол в Киеве Эндрю Робинсон организует встречи с участием своих коллег из 28 стран с целью привести к власти Виктора Ющенко. Нужно было покончить с политикой президента Кучмы, который использовал российский газ вместо того, чтобы вместе с США вести разведку нефтяных месторождений в Каспийском море [4].

Посол Канады финансирует опрос украинского Центра экономических и политических исследований Александра Разумкова, согласно которому президентские выборы были сфальсифицированы, и выделил грант в размере 30 000 долларов молодёжной организации «Пора!» натовского стратега Джина Шарпа [5].

На основании опроса Разумкова организация «Пора!» проводит демонстрации, после чего выборы отменяются и назначаются новые. Канада потратила 3 миллиона долларов на отправку 500 наблюдателей. В результате вторых выборов к власти приходит Виктор Ющенко. Он подбирает себе команду, выбрав Владислава Каськива (сотрудника фонда Джорджа Сороса и лидера организации «Пора!») в качестве специального советника и Анатолия Гриценко (офицера, прошедшего подготовку в США, и президента Центра Разумко) в качестве министра обороны.

Во время Оранжевой революции особенно активен был депутат от Либеральной партии Борис Вжесневский, сестра которого, Руслана, хорошая знакомая супруги президента Ющенко, Катерины Чумаченко. Он вложил 250 000 канадских долларов в поддержку движения и использовал свою квартиру в центре Киева для координации демонстраций в период между двумя выборами. На демонстрациях, проводимых организацией «Пора!», демонстранты скандировали «Ка-на-да!» и неслили флаги с кленовым листом.

Христя Фриланд начала свою политическую карьеру в 2013 году в Либеральной партии. Она была избрана членом парламента от Торонто. В 2014 году она поддержала «Революцию достоинства» в Киеве (т.е. бандеровский переворот), встретившись с главными действующими лицами. Она осудила независимость Крыма и встретилась с Мустафой Джемилевым, известным американским шпионом времен холодной войны и лидером татар. В конце концов, президент Владимир Путин запретил ей въезд в Россию.

В 2015 году либеральный Премьер-министр Джастин Трюдо назначил её министром внешней торговли, затем министром иностранных дел в 2017 году и министром межправительственных дел в 2019 году с полномочиями заместителя Премьер-министра. В 2020 году она становится министром финансов.

В 2014 году министр иностранных дел от консерваторов Джон Бэрд посетил Майдан и встретился с главными лидерами протеста. Канадское телевидение заявило, что этим он придал убедительность версии президента Путина о том, что революция была манипуляцией Запада.

Пресс-секретарь посольства, Инна Царькова, была лидером движения «Автомайдан». В холле посольства протестующие устроили себе пристанище и пробыли там целую неделю. Там же 18 февраля во время резни скрывалась неонацистская группа C14 [6].

17 июля 2014 года после крушения над Украиной рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines Международная организация гражданской авиации (ИКАО), расположенная в Монреале, направила на место крушения четырех инспекторов. Но еще до начала расследования Христя Фриланд начала международную кампанию по осуждению России. Позже она использовала свой статус министра, чтобы подлить как можно больше масла в огонь.

После свержения президента Виктора Януковича и прихода к власти бандеровцев Канада провела операцию UNIFIER (Canadian Armed Forces Joint Task Force-Ukraine). Её целью было обучение украинских военных и формирование военной полиции. Операция проводилась по указке Лондона и Вашингтона. Она включала направление 200 инструкторов и поставку нелетального военного оборудования. Завершилась она 13 февраля 2022 года, незадолго до начала российской операции, чтобы не допустить прямого участия в ней Канады.

За 8 лет Канада предоставила Украине помощь в размере почти 900 миллионов долларов.

В 2016 году либеральный премьер-министр Джастин Трюдо принял с почестями Мустафу Джемилева, с которым уже встречалась его заместитель Христя Фриланд. В августе 2015 года он становится эмиром Международной мусульманской бригады, совместно финансируемой Украиной и Турцией с целью возвращения Крыма [7].

А Христя Фриланд в это время вела переговоры по канадско-украинскому соглашению о свободной торговле.

Когда в 2017 году сайт Russia Insider раскрыл криминальное прошлое её деда и её тесные связи с бандеровцами, она отрицала факты и осуждала российскую «пропаганду». Однако 27 февраля она вместе с группой членов бандеровской организации ОУН(Б) участвовала в демонстрации против российской «агрессии». Фотография, которую она сама разместила, была быстро удалена с ее аккаунта в Twitter.

Действуя вместе со своими натовскими партнерами, Канада в ответ на российскую военную операцию внесла изменения в бюджет, выделив 500 миллионов долларов для украинской армии, включая бандеровские формирования. Она уже отправила пулеметы, пистолеты, винтовки, 1,5 миллиона патронов, снайперские винтовки и соответствующее оборудование (14 февраля), приборы ночного видения, шлемы и бронежилеты (27 февраля), 100 безоткатных орудий Carl Gustav M2 и 2 000 снарядов калибра 84 мм (28 февраля), 390 000 индивидуальных полевых пайков и около 1 600 бронежилетов (1 марта), 4 500 гранатомётов M72 и 7 500 ручных гранат, а также подписку на коммерческие спутниковые снимки на сумму 1 млн. долларов (3 марта), камеры для разведывательных беспилотников (9 марта), гаубицы M777 и соответствующие боеприпасы, а также дополнительные боеприпасы для противотанкового гранатомёта Carl Gustav M2 (22 апреля), 8 коммерческих бронированных автомобилей и контракт на обслуживание и ремонт специализированных камер для беспилотников (26 апреля), а также начала обучение украинских солдат боевой работе на гаубицах M777.

2 марта Джастин Трюдо, который верит в США, вынудил около 20 стран подписать декларацию, осуждающую российскую дезинформацию [8]. Цель - предотвратить распространение информации об украинских и канадских бандеровцах.

10 марта Канада добилась того, что на этот раз около тридцати стран подписали вторую декларацию, которая в духе Оруэлла «во имя свободы прессы» приветствовала запрет на Западе двух российских государственных СМИ - Russia Today и Sputnik.

С момента прихода к власти в Киеве бандеровского режима Канада ввела санкции против более 900 российских и украинских оппозиционных деятелей и компаний. В этот список были включены люди, близкие к российскому президенту, и члены их семей.

Несмотря на свои принципиальные заявления о равенстве в правах всех людей, Канада безоговорочно поддерживает бандеровцев, провозглашающих расовое превосходства украинцев над русскими.