De ministers van Defensie van de 27 Europese landen, bijeen in Stockholm, hebben het plan - gepresenteerd door Josep Borrell, Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid - voor de "gezamenlijke aankoop van groot kaliber munitie" goedgekeurd. De Oekraïense minister van Defensie (hoewel Oekraïne geen deel uitmaakt van de EU), die aan de vergadering deelnam, "lichtte de militaire behoeften van Oekraïne toe". Borrell zei: "We bevinden ons in tijden van oorlog en we moeten, vergeef me de uitdrukking (sic), een oorlogsmentaliteit hebben". Vervolgens lichtte hij het plan toe, dat drie fasen omvat:

1) Artillerieprojectielen, vooral 155 mm, uit de reserves van de EU-lidstaten halen en onmiddellijk aan Oekraïne leveren. Het geld daarvoor komt uit de Europese Vredesfaciliteit (EPF), die daarvoor al 3,6 miljard euro heeft gereserveerd (betaald door de Europese burgers).

2) Een overeenkomst sluiten tussen de 27 EU-lidstaten voor de gezamenlijke aanschaf van 155 mm-projectielen, waarbij de eerste zevenjarige contracten volgende maand worden ondertekend. Dit is een "massale bestelling", zowel om de nationale voorraden te kunnen plannen en vergroten als om de leveringen aan Oekraïne te garanderen.

3) Ervoor zorgen dat de munitieproductie in Europa op lange termijn toeneemt en de defensie-industrie ondersteunen om de leveringen aan Oekraïne op lange termijn te garanderen. (De EU is van plan ongeveer een miljoen artillerieprojectielen te leveren).

Borrell verklaarde ook dat "tegen eind maart onze militaire ondersteuningsmissie meer dan 11.000 Oekraïense soldaten zal hebben opgeleid. Tegen het eind van het jaar verwachten wij er 30.000 te hebben opgeleid". Voor steun aan Oekraïne heeft de EU 18 miljard euro uitgetrokken ( en dat wordt steevast door de Europese burgers betaald).

Josep Borrell vatte het doel van het plan als volgt samen: "Om de vrede te winnen, moet Oekraïne de oorlog winnen. En daarom moeten we Oekraïne blijven steunen: om de vrede te winnen". De Europese Unie trekt dus openlijk ten strijde tegen Rusland als onderdeel van de almaar gevaarlijker wordende VS-NAVO-strategie.

In Moskou werd de moord op Konstantin Malofejev, directeur van de Tsargrad Groep, verijdeld. Dit was hetzelfde type bomaanslag onder een auto als die waarbij journalist Daria Dugin in augustus 2022 om het leven kwam. Het maakt deel uit van een reeks terroristische aanslagen op Russische journalisten en mediapersoneel, uitgevoerd door de Oekraïense geheime dienst onder leiding van de VS en de NAVO.