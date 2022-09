Der jüngste ukrainische Vormarsch wurde seit Monaten von den USA geplant, die den Kiewer Streitkräften Echtzeitinformationen über russische Zielobjekte zur Verfügung stellen: Das ist es, was die New York Times auf der Grundlage offizieller Quellen enthüllt. Das bestätigt also, dass Kiews Streitkräfte tatsächlich unter US-Kommando stehen und gemäss ihrer Strategie operieren.

In diesem Zusammenhang hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die "Ukraine Defense Contact Group" in Deutschland einberufen, um die Waffenlieferungen an die Kiewer Streitkräfte zu erhöhen. Die Gruppe besteht aus mehr als 50 Ländern: Neben denen der NATO gehören auch Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Israel und Katar dazu. Die Menge der an die Ukraine gelieferten Waffen ist so groß, dass es notwendig wird, ihre Herstellung stark zu erhöhen. Zum Beispiel hat das Pentagon der Ukraine etwa 800 000 Stück an 155-mm-Artilleriegeschossen für die 126 Langstrecken-M777-Haubitzen zur Verfügung gestellt, die, wenn sie auch von ukrainischem Personal betrieben werden, auf vom US-Geheimdienst angegebene Ziele schießen. Aber die Vereinigten Staaten haben nur eine Fabrik, die diese Geschosse produziert, im General Dynamics-Standort in Pennsylvania, der nur 14 000 pro Monat herstellen kann. Es ist daher notwendig, die Produktionskapazität dieser Fabrik sofort zu erhöhen und andere Fabriken aufzumachen. Damit eröffnet sich in den USA und generell im Westen ein neuer kolossaler Markt für Kriegsindustrien.

Unter ihnen ist das italienische Unternehmen Leonardo – zu 30% im Besitz des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung – das auf den 12. Platz unter den 100 größten Kriegsindustrien der Welt und auf den ersten Platz der EU stieg. Es steigerte die Verteidigungseinnahmen in einem Jahr um 24 % auf rund 14 Milliarden US-Dollar. 83% seines Umsatzes kommen aus dem Verteidigungssektor. Leonardo ist in den gigantischen militärisch-industriellen Komplex der USA integriert, der von Lockheed Martin angeführt wird, dem Erbauer des F-35-Jägers, an dessen Produktion die gleiche Firma Leonardo beteiligt ist. Auf diese Weise wächst die Macht des militärisch-industriellen Komplexes, eines sich ausbreitenden Organismus, der, um zu leben und sich zu entwickeln, den Sauerstoff des Krieges braucht.