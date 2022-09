De recente Oekraïense opmars werd maanden geleden gepland door de VS, die de Kievse troepen real-time informatie verschaften over de te treffen Russische doelen, onthult de New York Times op basis van officiële bronnen. Dit bevestigt dat de Kievse troepen in feite onder Amerikaans bevel staan en volgens hun strategie opereren.

In dit verband heeft de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin in Duitsland de "Contactgroep defensie Oekraïne" bijeengeroepen om de wapenleveranties aan de Kievse strijdkrachten op te voeren. De groep bestaat uit meer dan 50 landen: naast de NAVO (waaronder Italië) zijn Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Israël en Qatar lid. De hoeveelheid wapens die naar Oekraïne wordt gebracht is zodanig dat een grote opvoering van de productie ervan noodzakelijk is. Het Pentagon heeft Oekraïne bijvoorbeeld ongeveer 800.000 155 mm artilleriegranaten geleverd voor de 126 M777 langeafstandshouwitsers die, bediend door Oekraïens personeel, gericht schieten op doelen die door de Amerikaanse inlichtingendienst zijn gespecificeerd. De VS hebben echter slechts één fabriek die dergelijke projectielen produceert, de General Dynamics-fabriek in Pennsylvania, die er slechts 14.000 per maand kan produceren. Daarom is het noodzakelijk de produktiecapaciteit van deze fabriek onmiddellijk te verhogen en andere te openen. Dit opent een kolossale nieuwe markt voor de oorlogsindustrie in de VS en het Westen in het algemeen.

Een daarvan is het Italiaanse Leonardo - waarin het Ministerie van Economische Ontwikkeling een belang van 30% heeft - dat is opgeklommen tot de 12e plaats onder de 100 grootste oorlogsindustrieën ter wereld, en de eerste in de EU. De inkomsten van diens defensietak zijn in een jaar tijd met 24% gestegen tot ongeveer 14 miljard dollar. 83% van haar omzet komt uit de defensiesector. Leonardo is geïntegreerd in het gigantische Amerikaanse militair-industriële complex dat wordt geleid door Lockheed Martin, de bouwer van de F-35, bij de productie waarvan het Leonardo bedrijf zelf betrokken is. Zo groeit de macht van het militair-industrieel complex, een uitdijend organisme dat oorlog nodig heeft als zuurstof om te leven en zich te ontwikkelen.