Die US-Botschaft in Moskau schickte eine Nachricht an alle US-Bürger in Russland und forderte sie auf, das Land sofort zu verlassen.

Die Botschaft sagt, Russland könnte doppelte Staatsangehörige mobilisieren.

Die Botschaft erklärt, da die Abflugflüge alle voll seien, werden die US-Bürger eingeladen, unverzüglich mit dem Auto zu fliehen. Dazu müssen sie nun ihren Grenzübergang reservieren.

Im Allgemeinen geht diese Art von Nachricht einer militärischen Intervention voraus.

Der US-Geheimdienst hat gerade die russisch-deutschen Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in der Ostsee zerstört, was ein Kriegsakt ist.

Darüber hinaus berichten mehrere unserer Korrespondenten über bedeutende NATO-Truppenbewegungen in Polen und Estland.