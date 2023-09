Nach seinem Auftritt bei den Vereinten Nationen, bei dem er deklamierte, dass "die russische Aggression über die Ukraine hinausgehen könnte", bat Selenskyj den US-Kongress um weitere Milliarden Dollar. Dieser hat bisher 43 Milliarden Dollar an "Hilfe für die Sicherheit der Ukraine" finanziert, also für direkt militärische Zwecke. Mit anderen Mitteln, die offiziell für humanitäre Zwecke gewährt wurden, aber in Wirklichkeit für den Krieg verwendet wurden, übersteigt der Betrag, den Washington Kiew zur Verfügung stellt, weit über 70 Milliarden Dollar. Nun hat das Weiße Haus den Kongress erneut um 24 Milliarden Dollar für die Ukraine gebeten. Darüber hinaus kommen noch mehr als 30 Milliarden US-Dollar dazu, die von der Europäischen Union an Kiew gespendet wurden, sowie Dutzende Milliarden von Großbritannien, Deutschland, Japan, Kanada, Polen, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Frankreich und Italien.

Dieser riesige Fluss öffentlicher Gelder aus den Taschen der Bürger befeuert in der Ukraine das, was die New York Times als "geheimes und unbekanntes Waffengeschäft" bezeichnet. Milliarden Dollar landeten in den Taschen hochrangiger Beamter in Kiew, und die Regierung musste den Minister und seine sechs stellvertretenden Verteidigungsminister wegen Korruption entlassen. Diese korrupten Menschen sind in Wirklichkeit Sündenböcke für eine viel größere Korruption. Präsident Selenskyj selbst hat konstante Prozentsätze (formell an einen Partner übertragen) in drei Unternehmen, die in Steueroasen gegründet wurden, und er hat Luxusvillen in verschiedenen Teilen der Welt (zuletzt in Ägypten) für zig Millionen Dollar gekauft.

Die riesigen Militärgüter, die die Ukraine von den Vereinigten Staaten und den europäischen Mächten erhält, werden nicht geschenkt, sondern auf Kredit bereitgestellt. Die Ukraine hat also eine solche Auslandsverschuldung angehäuft, dass sie Jahrhunderte bräuchte, um sie zurückzuzahlen. Diese Schulden werden mit dem "Wiederaufbau", den Selenskyj in die Hände des größten US-Investmentgesellschaft der Welt, BlackRock gelegt hat, weiter steigen.

"Die Investitionen in die Ukraine zahlen sich enorm aus", sagte der demokratische US-Senator Richard Blumenthal. Wir haben die NATO geeint. Wir haben dazu beigetragen, das Vertrauen in die moralische und militärische Führung der USA wiederherzustellen. Und das alles, ohne dass ein einziger US-Soldat verwundet oder getötet wurde." "Der Hauptgrund weiterhin der Ukraine zu helfen", sagt Mitch McConnell, Vorsitzender der republikanischen Fraktion im US-Senat, "sind kalte, harte und konkrete amerikanische Interessen."