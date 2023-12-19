Не прошло и года, как Генеральная Ассамблея ООН радикально изменилась: в октябре 2022 года 143 государства во главе с Вашингтоном осудили «незаконные аннексии» России на Украине, а в декабре 2023 года 153 государства призвали к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе, вопреки мнению Вашингтона.

В прошлом Вашингтон мог угрожать многим странам и заставлять их выражать согласие с ним и принимать его правила. Сегодня он уже не так страшен:

• Командование специальных операций США (USSoCom), правда, может в любой момент осуществить внезапное военное вторжение в любую страну мира и уничтожить любого из её лидеров, но такое вторжение в крупные страны кажется всё более маловероятным.

• Конечно, Министерство финансов может запретить торговлю с тем или иным государством, тем самым подорвав экономику непокорной страны или даже уморив её население голодом. Но Россия и Китай теперь готовы предложить способ прорвать такую экономическую блокаду.

• Конечно, гигантская машина перехвата информации «Пяти глаз» (Австралия, Канада, США, Новая Зеландия и Великобритания) способна выявить притворство любого несговорчивого деятеля, но некоторые лидеры достаточно честные, и поэтому их нельзя шантажировать в ущерб собственному населению.

С этой точки зрения список государств, проголосовавших против прекращения огня в Газе, весьма поучителен. Помимо США и Израиля, в него входит ряд режимов удивительного толка:

• Австрия

Карл Нехаммер - специалист по политическим коммуникациям. Он настолько силён в этом деле, что может добиться принятия практически любого решения. Будучи кадровым военным, он сотрудничал с Вашингтоном в качестве инструктора по разведке. Теперь он канцлер этого бывшего нейтрального государства.

• Гватемала

Итальяно-гватемальский президент Алехандро Джамматтеи является представителем узкого круга капиталистов. Он ведет жесткую борьбу с теми, кто борется с коррупцией, сажая в тюрьму прокуроров, лидеров правозащитных ассоциаций и любознательных журналистов. Являясь верным союзником Соединенных Штатов, он - единственный глава латиноамериканского государства, посетивший Киев и Тайвань.

• Либерия

Страной по-прежнему руководит футболист и певец Джордж Уиа. Избранный президент Джозеф Боакай еще не приведен к присяге. Не имея политического опыта, Веа выбрал в качестве вице-президента Джуэл Тейлор, жену Чарльза Тейлора, осужденного за преступления против человечности.

• Микронезия

Микронезия была оккупирована Соединенными Штатами, пока президент Рональд Рейган не согласился признать её независимость. Однако сегодня она остается под опекой, а её оборона обеспечивается Пентагоном.

• Науру

Маленькая страна с населением менее 10 000 человек, Науру получила независимость от Британской империи только в 1968 году. Все в Организации Объединенных Наций знают, что президент Дэвид Адеанг беспринципен и коррумпирован. Для тех, кто платит, всегда есть возможность получить нужный голос от этой страны.

• Папуа - Новая Гвинея

Папуа - Новая Гвинея независима от Британской империи только с 1975 года. Семь месяцев назад её нынешний премьер-министр Джеймс Марапе подписал соглашение, позволяющее Соединенным Штатам использовать её территорию в качестве передовой базы в Тихом океане. США имеют полный доступ ко всем портам и аэропортам в обмен на различного рода инвестиции. Перенеся свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, Джеймс Марапе заявил: «Мы, называющие себя христианами, не можем в полной мере уважать Бога, если не признаем, что Иерусалим является главной столицей народа и государства Израиль».

• Парагвай

Нынешний президент Парагвая Сантьяго Пенья пытается обновить институты страны, восхваляя при этом антикоммунистическую диктатуру генерала Альфредо Стросснера.

• Чехия

Вы, наверное, удивитесь, увидев в этом списке второго члена Европейского союза. Это потому, что вы пропустили выборы её нового президента, генерала Петра Павла, личного друга посла США в Праге. Он прошёл обучение в США и Великобритании, после чего занял пост председателя военного комитета НАТО. Этот бывший пособник советских оккупантов, полностью переписал свою биографию и превратился в современного западного человека, а теперь использует свою власть для того, чтобы склонить свою страну на сторону Вашингтона.

Двадцать три других государства воздержались. Они являются союзниками Вашингтона, а не просто марионетками, как предыдущие. Как бы то ни было, у Запада больше нет большинства (97 голосов). А Большая семерка больше не является точкой отсчета.

В этой связи нельзя не упомянуть о текущей ситуации в Японии, где судебное расследование выявило широкомасштабную коррупцию в политическом классе. В период с 2018 по 2022 год 99 членам парламента от Либерально-демократической партии, которая находится у власти непрерывно на протяжении 67 лет (за исключением двух перерывов общей продолжительностью 4 года), было выплачено не менее 500 миллионов долларов. То, что преподносится как «великая демократия», на самом деле является не более чем сценической постановкой, скрывающей мафиозную систему.

Как может после этого Большая семерка утверждать, что она является воплощением высших ценностей и что она их защищает?

Страны группы БРИКС, новые члены которой займут свои места 1 января 2024 года, сегодня представляют более половины человечества. Они работают над созданием многополярного мира. По их мнению и вопреки кошмарам Запада (ловушка Фукидида), цель состоит не в том, чтобы заменить Соединенные Штаты дуополией Китая и России, а в том, чтобы отказаться от западных правил и вернуться к международному праву. Если вы не понимаете, о чем я говорю, прочтите мою статью на эту тему: Какой международный порядок? [1]. Большинство из нас не знают, что члены «международного сообщества» (то есть Вашингтон и его вассалы) больше не соблюдают свои подписи и нарушают свои обязательства, начиная с резолюции 181 [2], которая предусматривала создание палестинского государства, или, совсем недавно, резолюции 2202, которая должна была предотвратить войну на Украине. Они не знают, что их так называемые «санкции» являются оружием войны и нарушают принципы Устава ООН.

Процесс эволюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) ставит её в ту же ситуацию, что и Лигу Наций (Лигу) в 1939 году. В то время как президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон кардинально изменил первоначальный проект Лиги, отвергнув равенство между народами, ООН признала это в своих текстах, но не на деле, о чем свидетельствует, например, её отношение к палестинскому вопросу. В обоих случаях речь идёт о сохранении англосаксонского господства в мире, как вне Лиги Наций (к которой Вашингтон отказался присоединиться после внесения изменений в её устав), так и в рамках Организации Объединенных Наций (к которой Вашингтон присоединился, но устав которой он никогда не соблюдал). В связи с этим возникает вопрос, удастся ли странам БРИКС реформировать ООН и обеспечить соблюдение её принципов, или ей не удастся сохранить мир?

Учитывая это, Генеральная Ассамблея не ограничилась требованием немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе [3]. Она начала с принятия ряда резолюций, требующих исполнения резолюции 181, неисполнение которой привело к нынешнему конфликту. В частности, она потребовала, чтобы Израиль выплатил компенсацию за имущество палестинцам, которых он изгнал из страны 75 лет назад [4].