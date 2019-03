In juni 2018 bezocht Nancy Lindborg, directeur van het VS Instituut van Vrede (USIP), het hoofdkantoor van AfriCom in Stuttgart. De USIP is het equivalent van de NED voor het ministerie van Defensie. Het ontwikkelt «humanitaire» acties, net zoals de NED «democratie» promoot. Vanzelfsprekend is dit geen filantropische stichting van het Pentagon, maar een hulpmiddel voor zijn inlichtingendiensten.

Italiaanse soldaten op missie in Djibouti hebben naaimachines aangeboden aan de humanitaire organisatie die de vluchtelingen helpt in dit kleine land in de Hoorn van Afrika. Het ligt op een strategische positie op de belangrijkste commerciële route Azië-Europa, aan de monding van de Rode Zee, tegenover Jemen. Italië heeft daar een militaire basis, die sinds 2012 logistieke steun verleent aan Italiaanse militaire operaties in het gebied van de Hoorn van Afrika, de Golf van Aden, het Somalische bekken en de Indische Oceaan ».

Dus in Djibouti lijkt het erop dat het Italiaanse leger niet alleen met naaimachines te maken heeft.

In de oefening Barracuda 2018, die afgelopen november plaatsvond, hebben scherpschutters uit de Special Forces (waarvan het hoofdkwartier in Pisa is gevestigd) training ondergaan in allerlei omgevingsomstandigheden, inclusief nachtoperaties, met de meest geavanceerde hoge precisie geweren die het doelwit op een afstand van één of twee kilometer kunnen centreren. We weten niet in welke operaties de Special Forces geparticipeerd hebben, omdat hun missies geheim worden gehouden - hoewel het zeker is dat ze in essentie plaatsvonden in een multinationale context onder Amerikaans bevel.

In Djibouti ligt Camp Lemonnier, de enorme Amerikaanse basis van waaruit de Joint Task Force van de Hoorn van Afrika sinds 2001 opereert. De Task Force bestaat uit 4.000 specialisten in topgeheime missies, waaronder gerichte moorden door commando’s of moordende drones, met name in Jemen en Somalië. Terwijl vliegtuigen en helikopters voor deze speciale operaties opstijgen vanaf Camp Lemonnier, zijn de drones geconcentreerd op Chabelley Airport, een dozijn kilometers van de hoofdstad. Hier worden nieuwe hangars gebouwd en het werk is door het Pentagon overgedragen aan een bedrijf uit Catania dat al in dienst is voor het werkdat plaats vindt in Sigonella, de belangrijkste dronebasis die door de VS en de NAVO wordt gebruikt voor operaties in Afrika en het Grotere Midden-Oosten.

Er is ook een Japanse en een Franse basis in Djibouti, welke Duitse en Spaanse troepen huisvesten. Een Chinese militaire basis werd toegevoegd in 2017, de enige buiten zijn nationale grondgebied. Afgezien van bepaalde elementaire logistieke functies, zoals de huisvesting van de bemanningen van de militaire schepen die koopvaardijschepen escorteren, en magazijnen voor de opslag van voorraden, vertegenwoordigt het een significant signaal van de groeiende Chinese aanwezigheid in Afrika.

Dit is een in werkelijke economische aanwezigheid, waartegen de Verenigde Staten en andere Westerse machten zich verzetten tegen een groeiende militaire aanwezigheid. Dit verklaart de intensivering van operaties onder leiding van AfriCom (US Command for Africa), dat twee belangrijke ondergeschikte opdrachten heeft in Italië - het Amerikaanse leger Afrika, in de Ederle de Vicence-kazerne; de US Naval Forces Europe-Africa, waarvan het hoofdkwartier zich op de Capodichino-basis in Napels bevindt, bestaande uit de oorlogsschepen van de Zesde Vloot met de basis in Gaeta.

In dezelfde strategische infrastructuur is nog een Amerikaanse basis voor bewapende drones, die in aanbouw is in Agadez, Niger, waar het Pentagon reeds luchtbasis 101 in Niamey gebruikt voor drones. Deze basis dient voor militaire operaties die de VS al jaren leidt, met Frankrijk in de Sahel, vooral in Mali, Niger en Tsjaad. President Giuseppe Conte zal vanaf morgen de laatste twee bases bezoeken.

Deze landen behoren tot de armste ter wereld, maar zijn zeer rijk aan belangrijke grondstoffen - coltan, uranium, goud, olie en vele andere - geëxploiteerd door transnationale bedrijven gevestigd in de Verenigde Staten en Frankrijk, die steeds bang zijn voor de concurrentie van Chinese bedrijven die Afrikaanse landen veel gunstiger voorwaarden bieden.

De poging om de Chinese economische vooruitgang met militaire middelen te stoppen, in Afrika en elders, begint te mislukken. Waarschijnlijk worden zelfs de naaimachines, die door Italiaanse soldaten aan Djibouti zijn geschonken voor de vluchtelingen, «gemaakt in China».